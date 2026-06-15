Prate svaki vaš korak
Pet pasmina pasa koje se smatraju najanksioznijima
Najradije su u ljudskom društvu i svojim vlasnicima vjerno prate svaki korak.
Psi se smatraju čovjekovim najboljim prijateljima, no neke pasmine za svoje su vlasnike vezanije od drugih. Dok pojedini četveronošci bez problema provedu nekoliko sati sami, drugi neprestano traže ljudsko društvo te mogu osjećati stres ili tjeskobu kada ostanu sami. Takvi psi često prate vlasnike iz prostorije u prostoriju, traže njihovu blizinu i teško podnose samoću.
Predstavljamo pet pasmina koje su poznate po iznimnoj privrženosti ljudima i kod kojih se anksioznost javlja češće nego kod drugih pasa, piše Metropolitan.si.
Čivava
Iako je malena, čivava ima veliku potrebu za pažnjom. Često se snažno veže uz jednu osobu i može postati tjeskobna ako ostane sama ili odvojena od svojeg omiljenog čovjeka. U društvu nepoznatih ljudi može biti sramežljiva i suzdržana, a kada je nervozna često pretjerano laje.
Stres joj možete smanjiti ustaljenom dnevnom rutinom, zanimljivim igračkama te sigurnim kutkom, poput psećeg boksa s udobnim ležajem, navodi PetMD.
Border collie
Jedna od najinteligentnijih pasmina na svijetu zahtijeva mnogo mentalne i fizičke stimulacije. Ako je predugo sama ili nema dovoljno aktivnosti, brzo može postati nemirna, tjeskobna i pretjerano vezana uz svog vlasnika.
Ova je pasmina nekada bila zadužena za čuvanje stada i samostalno rješavanje problema. Kada u modernom kućnom okruženju nema dovoljno takvih izazova, njihova visoka osjetljivost i energičnost mogu se manifestirati kao anksioznost.
Njemački ovčar
Njemački ovčari energični su psi kojima je potreban posao koji će angažirati i njihov um i tijelo. Najbolje funkcioniraju u okruženju s jasnom rutinom i predvidljivošću pa ih promjene u svakodnevnom ritmu mogu lako uznemiriti.
Anksioznost se kod njih često očituje nemirnim hodanjem amo-tamo, grebanjem po vratima ili drugim ponavljajućim ponašanjima.
Njihovu tjeskobu možete ublažiti dosljednom dnevnom rutinom i aktivnostima koje im omogućuju korištenje njihovih prirodnih sposobnosti.
Labrador retriver
Labradori su izrazito društveni, privrženi i snažno vezani uz svoje ljude. Zbog svoje prijateljske naravi neprestano traže društvo i suradnju s članovima obitelji pa samoću često podnose lošije od nekih drugih pasmina.
Ako predugo ostanu sami ili im nedostaje pažnje i aktivnosti, mogu razviti znakove separacijske anksioznosti poput cviljenja, uništavanja predmeta, pretjeranog lajanja ili nemirnog kretanja po domu.
Budući da su uzgajani kao radni i aporterski psi, trebaju mnogo kretanja, mentalnih izazova i interakcije s ljudima. Dosada i manjak aktivnosti kod njih mogu brzo izazvati frustraciju i stres.
Vižla
Vižla se često smatra jednom od pasmina koje su najviše vezane uz svoje vlasnike. Zbog svoje nježne i osjetljive naravi stvara iznimno snažnu povezanost s čovjekom pa je mnogi nazivaju i „čičak-pas“ (engl. velcro dog) – pas koji vas prati na svakom koraku.
Ova energična lovačka pasmina uzgojena je za blisku suradnju s ljudima na terenu, zbog čega teško podnosi dugotrajnu samoću. Ako predugo ostane sama ili ne dobiva dovoljno pažnje, mogu se pojaviti znakovi separacijske anksioznosti, poput cviljenja, nemira, uništavanja predmeta ili pretjeranog traženja blizine vlasnika.
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