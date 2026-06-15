FIZIČKI NAPAD
Osumnjičen za ratni zločin protiv civila: U Rijeci uhićen bivši pripadnik Martićevaca
Policija je uhitila 72-godišnjaka, koji ima državljanstvo Hrvatske i Srbije, zbog sumnje da je u siječnju 1992. kao pripadnik vojne policije tzv. Republike Srpske Krajine počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civila, izvijestila je PU ličko-senjska.
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Nakon kriminalističkog istraživanja, koje su proveli policajci Postaje granične policije Korenica u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, 72-godišnjak je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku, a Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci podneseno je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave.
Sumnjiči ga se da je 21. siječnja 1992., u Podudbini u jutarnjim satima, tijekom oružanog sukoba na privremeno okupiranom dijelu teritorija RH između regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije s jedinicama vojske tzv. Republike Srpske Krajine i paravojnim jedinicama tzv. Martićevcima, počinio ratni zločin na štetu civilne osobe rođene 1964.
Time je prekršio pravila međunarodnog prava prema kojem civilno stanovništvo i građanske osobe imaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija i prema kojem niti civilno stanovništvo niti građanske osobe smiju biti predmet napada.
Naime, navode iz policije, osumnjičeni 72-godišnjak je kao pripadnik vojne policije u sastavu vojske tzv. Republike Srpske Krajine otključao prostoriju u kojoj je bio zatvoren oštećeni te ga je tijekom višednevnog zatočenja fizički napadao, a nakon puštanja na slobodu uputio mu je ozbiljne prijetnje.
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