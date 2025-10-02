Licenca za NIS znači trećinu prihoda JANAF-a! Što nakon 8. listopada?

"Do 8. listopada vrijedi zadnja licencija. Već smo dali uputu našem američkom odvjetniku da pošalje zahtjev OFAC-u za produljenje. Vlada je tijekom ovih osam mjeseci aktivno bila uključena u proces. U koordinaciji s Vladom i odvjetnikom dobili smo sedam licencija koje su nam omogućile konzumiranje ugovora", rekao je član Uprave JANAF-a Vladislav Veselica.



Dodao je, javlja HRT, kako su u stalnoj komunikaciji s NIS-om i njegovim odvjetnicima.