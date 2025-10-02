Licenca za NIS znači trećinu prihoda JANAF-a! Što nakon 8. listopada?

Sudbina transporta nafte do NIS-a ponovno je na stolu – 8. listopada istječe trenutačna dozvola, a u JANAF-u i Vladi vjeruju da će američka administracija odobriti produljenje.
U suprotnom, radilo bi se o najvećem udarcu na poslovanje u povijesti tvrtke. Stručnjaci i analitičari poručuju kako treba izbjeći "stresne scenarije" i održati sigurnost opskrbe.
"Do 8. listopada vrijedi zadnja licencija. Već smo dali uputu našem američkom odvjetniku da pošalje zahtjev OFAC-u za produljenje. Vlada je tijekom ovih osam mjeseci aktivno bila uključena u proces. U koordinaciji s Vladom i odvjetnikom dobili smo sedam licencija koje su nam omogućile konzumiranje ugovora", rekao je član Uprave JANAF-a Vladislav Veselica.
Dodao je, javlja HRT, kako su u stalnoj komunikaciji s NIS-om i njegovim odvjetnicima.
"Večeras imamo i call s Washingtonom. I NIS je predao formalni zahtjev s dodatnim argumentima i prijedlozima. Osobno vjerujem da će se naći rješenje", naglasio je.
Na pitanje što bi značilo ako se licencija ne produlji, Veselica je odgovorio da bi to bio najcrnji scenarij.
"Nitko se u gospodarskoj povijesti Hrvatske nije suočio s takvim utjecajem ekstrateritorijalnog postupanja treće zemlje. Nama je to više od trećine prihoda. Ali odgovorna kompanija mora minimizirati utjecaj neželjenih događaja", poručio je.
Ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj istaknuo je za HRT da Vlada podupire traženje rješenja kazavši: "JANAF je održiva alternativa za cijelu regiju, pa tako i za Srbiju. Uključeni smo u proces i nadamo se najboljem ishodu."
