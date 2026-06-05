zapadni Balkan
Marko Babić: Vučić i njegova klika su uhvaćeni s prstima u pekmezu
Vanjskopolitički analitičar i predavač na Sveučilištu Libertas Marko Babić gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao samit u Crnog Gori, situaciju u regiji i proširenje Europske unije na zapadni Balkan.
Europska unija, kaže, ima problem jer pokušava realizirati dva cilja koja se ponekad konfrontiraju. "Prvi cilj je ispunjenje svih relevantnih kriterija kako bi dosegli sve što je nužno i kako bi postale punopravne članice. Drugi cilj, koji ponekad u manjoj ili većoj konfrontaciji s prvim, jest da je EU svjesna regionalne i globalne situacije u kojoj se nalazimo i da želi istrgnuti neke od država iz zagrljaja Rusije ili Kine", rekao je.
Babić je dodao da EU godinama oko toga nema koherentan ni jasan stav, što nas, kaže, dovodi do ove situacije u kojoj godinama ne vidimo neki veći napredak, uz izuzetak Crne Gore, koja je u tom procesu došla najdalje.
Gledajući iz pozicije države koje aspiriraju postati članice EU, prvenstveno Crne Gore, koja je i domaćin ovog samita o zapadnom Balkanu, Babić je naglasio da je riječ o kompleksnoj situaciji.
"Iako je Crna Gora najdalje otišla u procesu, ima jedan unutarnjopolitički problem koji egzistira i svako toliko eskalira. Imate državu, društvo i naciju koja je podijeljena pola-pola između pro-europskih, odnosno pro-crnogorskih i pro-srpskih snaga. A sve je dodatno začinjeno malicioznim utjecajem iz Srbije koji je kontinuiran, samo je ponekad artikuliran na agresivniji način, a ponekad je suptilniji preko nekih formalnih ili neformalnih igrača", istaknuo je.
Komentirajući situaciju sa zadržavanjem srpskih državljana, Babić je naveo da su oni otkriveni posredstvom inozemnih sigurnosnih službi. "Kolokvijalno rečeno, Vučić i njegova klika su uhvaćeni s prstima u pekmezu. Ovo je samo nastavak njegovog klasičnog modusa operandi i igrokaza kojeg izvodi već dulju niz godina kada je zapadni Balkan u pitanju", istaknuo je i dodao da svaki put kad iskrsne neki regionalni problem ili događaj, Vučić inscenira neku uvrijeđenost i stanje u kojem ne želi biti dio te priče jer nije dobrodošao, a onda, dodaje, pokušava privoliti Zapad i dužnosnike da ga pozovu i pokažu koliko je Srbija relevantna kao regionalni igrač.
"Ovaj je put otišao korak dalje pa je koristio prilično napadan i agresivan rječnik, što govori o nervozi koja je evidentna kod njega i kod cijele njegove strukture u Srbiji", rekao je.
Crnogorski predsjednik Jakov Milatović samit je nazvao povijesnim događajem, ali Babić navodi da ne bi otišao tako daleko i klasificirao ga povijesnim. "Situacija je takva i EU je došla do trenutka kad doista mora odrediti što želi, jedan koherentan i jasan stav po pitanju proširenja je sad nužniji nego ikad. Svjedoci smo godinama situacije u kojoj smo imali nekoliko različitih stavova o toj ideji. Mislim da je vrijeme da se EU jasno odredi što želi i kako do toga doći", poručio je.
Komentirajući Bosnu i Hercegovinu i izbor novog visokog predstavnika, Babić je rekao: "BiH je tema i priča koja je za Hrvatsku i cijelu regiju puno opasnija i ozbiljnija od ove koju smo maloprije spomenuli", rekao je i podsjetio da postoje dvije struje pri izbori visokog predstavnika američka i europska.
Istaknuo je da je BiH za Hrvatsku apsolutni vanjskopolitički prioritet. "Ovi izbori će biti možda najvažniji do sada. Ne samo zbog činjenice koja će osoba niti izabrana za predstavljanje Hrvata, nego općenito zbog predstavljanja Hrvata na kvalitetan i adekvatan način u ovom i ovakvom razdoblju koje se nalazi pred nama.