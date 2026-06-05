Marko Babić: Vučić i njegova klika su uhvaćeni s prstima u pekmezu

Komentirajući situaciju sa zadržavanjem srpskih državljana, Babić je naveo da su oni otkriveni posredstvom inozemnih sigurnosnih službi. "Kolokvijalno rečeno, Vučić i njegova klika su uhvaćeni s prstima u pekmezu. Ovo je samo nastavak njegovog klasičnog modusa operandi i igrokaza kojeg izvodi već dulju niz godina kada je zapadni Balkan u pitanju", istaknuo je i dodao da svaki put kad iskrsne neki regionalni problem ili događaj, Vučić inscenira neku uvrijeđenost i stanje u kojem ne želi biti dio te priče jer nije dobrodošao, a onda, dodaje, pokušava privoliti Zapad i dužnosnike da ga pozovu i pokažu koliko je Srbija relevantna kao regionalni igrač.