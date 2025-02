Ekonomist upozorava: Trebalo je ranije djelovati za sprečavanje inflacije, bilo je puno indikatora

Podijeli :

Profesor međunarodne ekonomije Luka Brkić u N1 Studiju uživo s Ankom Bilić Keserović komentirao je probleme s inflacijom, ali i potencijalni učinak bojkota trgovačkih lanaca.

“Rekao bih da je to dvojako. Bojkot pokazuje da potrošači imaju neki glas, mogu napraviti pritisak i izraziti stav. Mogu i polučiti rezultate, ali to mora biti dugotrajno o organizirano. No, to ne rješava problem. Nemamo inflaciju zbog toga. A s obzirom da je osobna potrošnja jedan od razloga rasta BDP-a, može doći do toga da se kreira recesija”, izjavio je Brkić pa nastavio:

Inflacija u Hrvatskoj opet najviša u eurozoni

“Trebalo je ranije djelovati za sprečavanje inflacije jer je bilo puno indikatora. Vlada ima na raspolaganju fiskalnu, monetarnu, politiku zaštite tržišnog natjecanja i mjere socijalne politike, koje pomažu najugroženijima. Ipak, treba znati da kao članica eurozone nemamo previše prostora u monetarnoj politici. Nama, u ovom trenutku, bi odgovarala restriktivna monetarna politika, ne ekspanzivna kakvu gura Europska središnja banka (ECB).”

Naglasio je i da su sad prokazana sva ona obećanja o padu deficita po ulasku u eurozonu.

“Strašno je opasno i što nam pada industrijska proizvodnja. Neki pokazatelji ukazuju da je ona već na rubu deflacije. Kompleksni su to fenomeni pa je sporna lakoća uvjeravanja i dodatno stvara nervozu”, naglasio je Brkić.

Kritizirao je i u kojem smjeru idu investicije.

“Ništa se ne radi po pitanju industrijske, energetske ili poljoprivredne politike. Dugoročno to nije dobro i zato treba djelovati. Ovaj način ekonomske politike, po mom sudu, nije dobar.”

Od negativnosti je Brkić istaknuo i to što hrvatski izvoz pada, što vuče dodatne negativne efekte. Posebno u trenucima kad je potražnja veća od ponude, kao u slučaju Hrvatske.

“Pozvat ću se ovom slučaju na Adama Smitha, koji je prije 250 godina rekao da profit utječe na cijene. Dakle, pozivam se na Smitha, ne na Marxa.”

Kolar: Inflacija je odgovornost Vlade, ne može se prebaciti na trgovce

Na kraju je spomenuo i da PDV mora imati jednu stopu jer se njegovim smanjenjem u pojedinim dijelovima ništa ne može postići, oni koji nude neki proizvod ili uslugu zadržat će razliku za sebe, neće pojeftiniti.

“Ako je nešto sto eura, ostat će sto eura, samo će umjesto 25 eura, biti plaćeno manje poreza. Ukratko, razliku će trgovci zadržati za sebe. Zato, PDV se nema zašto dirati. Nažalost, mi imamo primitivan porezni sustav pa uvodimo poreze na nasljedstvo, ekstradobit i slično”, zaključio je Luka Brkić.

