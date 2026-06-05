Govoreći o potezima koje su njegova stranka i on napravili, kaže da bi sve napravio ponovno isto: "Nas je, naravno, neobično mnogo ražalostila i razočarala činjenica da je gospodin Kostanjević na kraju bio akter, u konačnici i krivac za tu krađu koja se dogodila. Mi, međutim, od prvog dana nismo branili krađu, naprotiv, inzistirali smo da se svi krivci nađu, da se novac vrati. Mi smo branili princip, a ne gospodina Kostu Kostanjevića, jer bi on možda bio član naše stranke, jer ima našu iskaznicu - jer nema. Branili smo princip, a taj princip se sastojao u sljedećem: imali smo čovjeka koji je uporno 12 mjeseci i nama interno i u istrazi i u ono nešto malo javnih izjava uporno tvrdio da nije kriv. A protiv njega smo imali što? Protiv njega smo imali samo svjedočenje dvojice ljudi koji su već imali kriminalne dosjee i koji su priznali kaznena djela."