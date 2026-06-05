zastupnik možemo!
Bakić o Kostanjeviću: Ponovno bih napravio isto, nismo branili krađu, nego princip
Saborski zastupnik platforme Možemo Damir Bakić! u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak govorio je o optužbama HDZ-a da afera oko Koste Kostanjevića ukazuje na koruptivni model upravljanja Zagrebom, ocijenivši da je riječ o "neviđenoj difamacijskoj kampanji" protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegove stranke. Komentirao je i najnovije političke poteze Domovinskog pokreta, te kako to utječe na odnose unutar vladajuće koalicije.
Komentirajući odnose između HDZ-a i Domovinskog pokreta, nakon istupa potonjih koje se tiču i spominjanja Herceg-Bosne, zastupnik Damir Bakić napominje kako i kada se ta poslijeizborna koalicija sklopila i kada je u Saboru bilo jasno da će se konstituirati Vlada u kojoj će participirati te dvije stranke, baš on je premijeru Andreju Plenkoviću rekao sljedeće: "Premijeru, dakle, sad stupate u savez s ovom strankom i to je sad vaša politička obitelj."
Bakić danas kaže: "E, sad vidimo da u toj obitelji nekako nema pretjerano velike sreće i sad ću se samo prisjetiti one čuvene priče - svaka nesretna obitelj je nesretna na svoj način. Evo, ova je trenutno nesretna preko medija, vidjet ćemo što će se dalje dogoditi."
Po Bakiću, teško je reći hoće li ta koalicija opstati, te se u takve prognoze ne bi uopće trenutno upuštao. Govoreći, pak, o HDZ-ovim konferencijama koje optužuju Možemo! za korupcijsku aferu vezano uz Kostu Kostanjevića, odgovara:
"To je praktično neviđena, bez presedana, difamacijska kampanja, kampanja blaćenja prvenstveno gradonačelnika, onda i čitave naše stranke Možemo, u javnom i u političkom prostoru."
Osudio je izjave koje "izravno kleveću i blate našu stranku i gradonačelnika, optužujući nas za koruptivni model upravljanja gradom Zagrebom i za sve što korupcija nosi. Neviđena pogotovo zato što u njoj ton daje osobno premijer Plenković, mnoštvo njegovih ministara, evo zadnji su se oglasili o tome ministar Glavina neki dan, ministar Anušić neki dan, mnoštvo njihovih ministara."
"A sad", kaže Bakić, "pazite zapravo što je šokantno u cijeloj priči. U redu, mi smo u Zagrebu imali neku aferu koja je sad konačno dobila svoj epilog. U redu, gradski službenik je na koncu konca priznao svoju krivicu i umiješanost u, ajmo reći, krađu gradskog novca. Međutim, još jednom, to je neobično važno, gospodin Kostanjević nije član stranke Možemo, niti je ikad bio. On je bio gradski službenik i prije nego smo mi 2021. došli na vlast", ističe Bakić.
Nastavio je: "Ovo je jedna divovska groteska, ovo je neki orvelijanski svijet u kojem mi trenutno živimo što se toga tiče. Premijer Plenković, njegovi ministri, najviši HDZ-ovi dužnosnici, pokraj svih živih HDZ-ovih ministara i najviših mogućih dužnosnika, da krenemo od najnovijih ili recentnih afera, glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministar zdravstva Vili Beroš i tako dalje, i tako dalje, niz bi bio, dvije emisije bi bile potrebne da se kompletira niz... Taj isti HDZ se usuđuje u javnom prostoru optuživati ovu cijelu stranku i gradonačelnika posebno, za što? Za koruptivni model. Ja sam naprosto šokiran nevjerojatnom količinom drskosti da se oni zapravo usuđuju to raditi. Jer građani Hrvatske niti pate od amnezije, pogotovo građani Zagreba, i znaju što je istina. Meni je nevjerojatno da su se oni u to upustili."
Govoreći o potezima koje su njegova stranka i on napravili, kaže da bi sve napravio ponovno isto: "Nas je, naravno, neobično mnogo ražalostila i razočarala činjenica da je gospodin Kostanjević na kraju bio akter, u konačnici i krivac za tu krađu koja se dogodila. Mi, međutim, od prvog dana nismo branili krađu, naprotiv, inzistirali smo da se svi krivci nađu, da se novac vrati. Mi smo branili princip, a ne gospodina Kostu Kostanjevića, jer bi on možda bio član naše stranke, jer ima našu iskaznicu - jer nema. Branili smo princip, a taj princip se sastojao u sljedećem: imali smo čovjeka koji je uporno 12 mjeseci i nama interno i u istrazi i u ono nešto malo javnih izjava uporno tvrdio da nije kriv. A protiv njega smo imali što? Protiv njega smo imali samo svjedočenje dvojice ljudi koji su već imali kriminalne dosjee i koji su priznali kaznena djela."
Zaključuje: "I u toj situaciji ja bih ponovno napravio isto. Jer zamislimo samo na trenutak, kakav bi to bio svijet, na koji svijet pristajemo ako se priključimo kampanji koja će bez ikakve odgovornosti, bez dokaza, bez činjenica blatiti ljude."
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