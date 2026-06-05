Kod Medulina poginuo i poznati austrijski poduzetnik: Uzrok nesreće i dalje nejasan

Pondorferova tvrtka trenutno je uključena i u vrlo zapažen sudski spor u SAD-u. U ožujku 2022. godine četrnaestogodišnji Tyre Sampson poginuo je u zabavnom parku ICON Park u Orlandu. Mladić je ispao iz tornja za slobodni pad visokog više od 120 metara nakon što se sigurnosni sustav sjedala tijekom vožnje nije dovoljno učvrstio. Kasnije istrage pokazale su da je sjedalo bilo preinačeno, što je većim putnicima omogućavalo više prostora nego što je bilo predviđeno originalnim dizajnom.