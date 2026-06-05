Walter Pondorfer
Kod Medulina poginuo i poznati austrijski poduzetnik: Uzrok nesreće i dalje nejasan
Walter Pondorfer svojim je tornjevima za slobodni pad izazivao uzbuđenje diljem svijeta. Sada je život ovog poduzetnika iz Istočnog Tirola završio u tragediji: direktor tvrtke „Funtime“ poginuo je zajedno s još trojicom Austrijanaca u padu zrakoplova kraj Medulina, a uzrok nesreće i dalje je nejasan.
Pad malog zrakoplova u blizini Medulina otkriva sve više tragičnih detalja. Među četvero poginulih nalazi se i poduzetnik iz Istočnog Tirola Walter Pondorfer, što je njegova tvrtka potvrdila za austrijski list Krone. Ovaj 65-godišnjak smatrao se jednim od najpoznatijih austrijskih pionira u industriji zabavnih parkova te je sa svojom tvrtkom Funtime stekao međunarodnu reputaciju.
Pondorfer je početkom 1990-ih osnovao tvrtku i razvijao spektakularne atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta. Posebno su poznati golemi tornjevi za slobodni pad koje proizvodi Funtime. Više od 100 metara visok „Freefall Tower“ u bečkom Prateru također je djelo ove tvrtke. Njihove atrakcije nalaze se, među ostalim, u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju.
Zrakoplov Beech G36 Bonanza poletio je u četvrtak iz Austrije te se srušio neposredno prije dolaska na odredište, u blizini uzletišta Medulin. Sva četiri putnika izgubila su život. Hrvatske vlasti potvrdile su da je riječ o austrijskim državljanima u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Prema istražiteljima, dvojica od četvero poginulih posjedovala su pilotsku dozvolu.
Posljednje sekunde leta obavijene misterijem
Posebno su zagonetne posljednje sekunde leta. Očevici navode da je zrakoplov isprva letio sasvim normalno na visini od oko 300 metara. Potom je iznenada ušao u spiralu, bez vidljivog gubitka brzine. Nakon otprilike jednog i pol okreta zrakoplov je pod velikim kutom udario o tlo. Nije bilo vidljivog požara niti eksplozije.
Još jedan detalj zaokuplja istražitelje: prema pisanju hrvatskih medija, pilot navodno nije najavio planirano slijetanje na sportsko uzletište Medulin. Klaus Hohenauer iz tirolske zrakoplovne vlasti izjavio je za Krone da je pilot slovio za iznimno savjesnu i razboritu osobu. Također je uredno predao planove leta i za put prema Hrvatskoj i za povratni let koji je bio planiran ubrzo nakon toga. Točan slijed događaja i mogući nesporazumi oko prijave leta sada će biti predmet istrage nadležnih tijela.
Tužba teška milijune nakon smrtonosne nesreće
Pondorferova tvrtka trenutno je uključena i u vrlo zapažen sudski spor u SAD-u. U ožujku 2022. godine četrnaestogodišnji Tyre Sampson poginuo je u zabavnom parku ICON Park u Orlandu. Mladić je ispao iz tornja za slobodni pad visokog više od 120 metara nakon što se sigurnosni sustav sjedala tijekom vožnje nije dovoljno učvrstio. Kasnije istrage pokazale su da je sjedalo bilo preinačeno, što je većim putnicima omogućavalo više prostora nego što je bilo predviđeno originalnim dizajnom.
Porota je roditeljima poginulog tinejdžera kasnije dosudila odštetu od 310 milijuna dolara. Tužba je bila usmjerena protiv više uključenih strana, među kojima je bio i Funtime kao proizvođač tornja. Obitelj smatra da su dodatni sigurnosni sustavi ili upozoravajući mehanizmi mogli spriječiti smrt dječaka.
Funtime odbacuje optužbe. Tvrtka tvrdi da je atrakcija bila pravilno projektirana, testirana i isporučena te da su za nesreću odgovorne naknadne preinake i način upravljanja atrakcijom na lokaciji. Ovaj slučaj smatra se jednim od najpoznatijih sudskih procesa vezanih uz zabavne parkove posljednjih godina u SAD-u.
Dok se uzrok zrakoplovne nesreće u Hrvatskoj još istražuje, Istočni Tirol oplakuje poduzetnika koji je kao malo tko drugi simbolizirao uzbuđenje na velikim visinama – a koji je na kraju i sam izgubio život tijekom leta.
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