Međunarodna trgovačka komora: Moguća je najgora industrijska kriza u živom sjećanju

Čelnik Međunarodne trgovačke komore John Denton, istaknuo je da svijet već ulazi u energetsku krizu ozbiljniju od naftnih šokova iz 1970-ih, uz poremećaje u industrijskoj proizvodnji zbog nestašica plina i ključnih sirovina, zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.
Oglas
Rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao bi izazvati “najgoru industrijsku krizu u živom sjećanju”, upozorava John Denton, čelnik Međunarodne trgovačke komore. Upozorio je da se svijet suočava s energetskom krizom ozbiljnijom od naftnih šokova iz 1970-ih, prenosi Al Jazeera.
“Iz poslovne perspektive vjerujemo da bi se ovo moglo pretvoriti u najgoru industrijsku krizu u živom sjećanju – ne samo zbog naglog rasta cijena energije, nego i zato što se industrijska proizvodnja remeti i poremećuje zbog nestašica plina i drugih ključnih inputa.”
Denton je govorio uoči sastanka ministara Svjetske trgovinske organizacije u Yaoundéu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas