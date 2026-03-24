ANALITIČAR PROTIV INTERVENCIJA
Novotny: Ovo nije majka svih kriza niti najveća kriza svih vremena. Ne podržavam Plenkovićeve mjere
Ekonomski analitičar Damir Novotny ustvrdio je, u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak, da nismo suočeni s ekonomskom krizom, da ovo nije "kriza svih kriza" niti "majka svih kriza"
Ekonomist Novotny je, tijekom gostovanja u N1 studiju uživo, više puta naglasio da ne podržava mjere koje je premijer Plenković poduzeo, odnosno intervenciju vlade u cijenu goriva.
"Iz dana u dan, stalno se govori da je ovo najveća globalna kriza, ali to naprosto nije točno. Ovo nije 'kriza svih kriza' niti 'majka svih kriza'! Ekonomske krize nema na vidiku i nije ju potrebno najavljivati. Pamtimo sedam naftnih šokova i pet zaljevskih ratova, ekonomija Europske unije je postala otpornija na te šokove.
U većini zemalja se štedi u kućanstvima, automobili manje troše, kućanstva manje troše. Važnost nafte nije ni približno tolika kao 70-ih godina jer su se europske ekonomije, pa tako i naša, okrenule obnovljivim izvorima energije, otpornije su na šokove, a i vlade brže reagiraju. Ovo je velika kriza za Bliski istok, još jedna u nizu i bit će ih još, ali ne za nas", upozorava Novotny.
"Plenkovićevo najavljivanje krize samo dovodi do histerične kupnje"
Kaže kako tržišta reagiraju spekulativno, a ne strukturalno i da preuveličavanje problem ne vodi stabilizaciji tržišta nafte i naftnih derivata.
"Nema krize, kako to tvrdi premijer Plenković. Ja krizu ne vidim jer nema pada ekonomske aktivnosti. Da sto posto naraste cijena fosilnih godina, onda bi bila kriza, ali toga nema niti vidimo da će toga biti. Najavljivanje krize, kako to čini premijer Plenković, dovodi samo do histerične kupnje goriva. Trebalo bi javni prostor osloboditi dramatičnih, teških, kataklizmičnih riječi kao što to čini kancelar Merz u Njemačkoj", istaknuo je Novotny.
Dodao je da se kućanstva naprosto ponašaju racionalno: "Ako mi netko najavi da će sutra gorivo poskupjeti, logično je da ću danas puniti gorivo".
"Ne podržavam intervenciju vlade u cijene goriva"
Smeta ga i što se toliko pažnje posvećuje cijeni goriva.
"Cijena čokolade je utrostručena u proteklih pet ili šest godina, slično je i s kavom, cigaretama i duhanom, ali nitko oko toga ne radi dramu. Moramo shvatiti da gorivo ne može biti jeftino, a idemo prema tome da postaje jeftinije od vode", naglašava Novotny i dodaje kako se pogrešno smatra da nam država mora osigurati gorivo kao bismo se mogli kretati.
"Nije nužno intervenirati u cijenu goriva. Ne podržavam intervenciju vlade u cijene goriva, velike zapadne zemlje to nisu činile, a i cijena s kojom smo suočeni nije dramatična", kazao je ekonomski analitičar Novotny.
"Zašto je porasla cijena domaće janjetine? Je li trava postala skuplja?"
Uvjeren je kako Hrvatska ima veliki strukturalni problem jer nema dostatnu proizvodnju hrane, a tijekom turističke sezone vlada prevelika potražnja.
"Bacamo 30 posto hrane, imamo veliku potrošnju hrane iako je skupa. Padamo u zamku da većina hrvatskih građana nema novca za hranu, a to naprosto nije točno. Nama 30-ak milijuna turista stvara veliki pritisak na cijene hrane i to je naš problem. Previše se oslanjamo na turizam kao gospodarsku granu", upozorio je Novotny.
Kad je riječ o stalnom poskupljenju hrane, ističe da se ta cijena stalno diže zbog turizma i samovolje pojedinih proizvođača, a ne zbog naftnog šoka.
"Zašto je porasla cijena domaće janjetine? Je li trava postala skuplja? U tom natjecanju tko će više stvarati dojam ugroze, dižu se cijene samo zato jer se to može zbog velike potražnje", kaže Novotny.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare