NOVO ZAOŠTRAVANJE
Puhovski: Gospodine predsjedniče, zašto ne date ostavku?
Posjet makedonske predsjednice Gordane Siljanovske-Davkove Hrvatskoj nije mogao ne ostati u sjeni novih, osebujnih izjava predsjednika Zorana Milanovića. On je još jednom jasno poručio da suradnje s izraelskom vojskom neće biti, barem dok on o tome odlučuje.
Oštre poruke krenule su nakon što je upitan za informaciju da ministar obrane Ivan Anušić pregovara s Izraelcima o nabavi tzv. Davidove praćke koja bi mogla srušiti supersonične rakete tzv. Zagrepčanke.
"Dakle, potrebna je suradnja Hrvatske vojske, ljudi iz postrojbi, iz stožera, iz sustava zapovijedanja s izraelskom vojskom. Tako mi Boga, to se neće dogoditi. Dakle, ministar za to može izdati jamstveno pismo ili notu HDZ-a za štetu koju će napraviti Hrvatskoj", rekao je Milanović.
Oko ovog pitanja podršku mu daje i politički analitičar Žarko Puhovski.
"Bez obzira na to državljane i državljanke Hrvatske iz razloga elementarne moralne higijene. Ne bismo imali kontakte sa izraelskom vojskom koja je sada zločinačka vojna skupina. Međutim, Milanović uzme druge argumente, nacionalne da ne kažem nacionalističke, koji se svedu na to da oni, Izraelci igraju na obje strane, pomažu jedne, pomažu druge. Tu bi zapravo Srbija trebala biti više pogođena. Oni su imali puno intimnije odnose s Izraelom u vojnom smislu i financijskom smislu. I ako se to događa, onda bi značilo da Izrael izdaje Srbiju, a ne Hrvatsku", izjavio je Puhovski.
Istovremeno iz HDZ-a poručuju da ne znaju otkuda Predsjedniku takve informacije. Upitan danas je li to jedan od prijepora nesazivanja sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, HDZ-ov Ante Sanader je rekao da to treba pitati Milanovića.
U fokusu susreta s makedonskom predsjednicom bila je i pozicija Makedonije na europskom putu. Milanović je proces proširenja nazvao "gaslightanjem" te poručio da se, kako kaže, može živjeti uspješno i dostojanstveno i bez EU.
"Međutim, nadgradnja, ali nikako nije zgrada. Dakle, naša kuća i naša zgrada je na našem zemljištu, naši temelji su u njemu, a Europska unija je jedna dobrodošla senzacija dok traje. I to je to. Nikakvih iluzija tu nemam. Prije pet, šest, sedam godina ovo ne bih govorio, danas to govorim jer to vidim. Dakle, ima živote i bez Europske unije, i to uspješnog i sasvim dostojanstvenog života", naglasio je.
I ovaj je put Puhovski djelomično na Milanovićevoj strani.
"A što je uvedeno u terminima koji su, dragi predsjedniče Milanoviću, naprosto svinjarija. Njima su Grci nametali promjenu imena, njima Bugari traže, odnosno bugarska država da se promijene neke oznake njihovog jezika, odnosno njihove kulturne tradicije. I to je doista jedna vrsta imperijalizma koja je prešla, po mom sudu, ono što jedna mala slaba država kao što je Sjeverna Makedonija mora dopustiti", dodao je.
No, način na koji predsjednik Milanović govori o Europskoj uniji, čija je Hrvatska članica, je neprihvatljiv, ističe Puhovski.
"Dakle, ono što bi trebalo reći gospodine predsjedniče, zašto ne date ostavku? Kakvog smisla ima da budete predsjednik države u nečemu što nema smisla? To što on naziva fasadom ili u marksističkim terminima nadgradnjom, to isto nije nešto značajno. I on samo kaže, prije par godina ne bih tako govorio, sad da tako govorim, jer sam valjda razočaran, ali predsjednik države koji prima kandidatkinju za članstvo u savezu u kojom je Hrvatska članica, bi po mom sudu trebao drugačije reagirati", istaknuo je Puhovski.
Dok se nove prepirke Pantovčaka i Banskih dvora otvaraju gotovo svakodnevno, u međuvremenu se još ne zna hoće li i kada biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, a nove svađe svakako je ne približavaju.
