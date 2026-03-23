"velika, velika prijetnja"

IEA upozorava: “Nijedna zemlja neće biti imuna na posljedice krize na Bliskom istoku"

N1 Info
N1 Info
|
23. ožu. 2026. 09:26
REUTERS
REUTERS/Dilara Senkaya

Rat na Bliskom istoku "ozbiljno" je oštetio više od 40 energetskih objekata u devet zemalja, upozorio je čelnik Međunarodne agencije za energiju (IEA), istaknuvši sve veće rizike za globalno gospodarstvo.

Direktor IEA-e Fatih Birol izjavio je u ponedjeljak da se svjetsko gospodarstvo suočava s "velikom, velikom prijetnjom" zbog rata u Iranu, javlja Euronews.

"Nijedna zemlja neće biti imuna na posljedice ove krize ako se nastavi u ovom smjeru", rekao je Birol u govoru u Nacionalnom press klubu u Canberri.

Dodao je da kriza na Bliskom istoku ima veći ukupni utjecaj od naftnih šokova iz 1970-ih i posljedica koje je rat u Ukrajini imao na tržišta plina.

"Neki od ključnih sektora globalnog gospodarstva, poput petrokemije, gnojiva, sumpora i helija, suočavaju se s prekidima trgovine, što bi moglo imati ozbiljne posljedice", rekao je.

Cijena nafte nezaustavljivo raste

Cijene nafte nastavljaju rasti jer se kraj rata ne nazire. Izrael je u ponedjeljak pokrenuo novi val napada na Teheran, dok je Iran zaprijetio napadima na elektrane diljem Bliskog istoka ako SAD ispuni prijetnje o bombardiranju energetskih objekata u toj zemlji.

Američka nafta WTI porasla je iznad 100 dolara po barelu, dok je cijena Brenta premašila 113 dolara.

Birol je naveo da je u ratu, koji je počeo 28. veljače, teško oštećeno oko 40 energetskih postrojenja u devet zemalja regije.

Dodao je da je u kontaktu s vladama u Europi i Aziji o mogućem puštanju dodatnih strateških zaliha nafte.

"Vidjet ćemo i procijeniti stanje na tržištu. Ako bude potrebno, poduzet ćemo takve mjere, ali odluku ćemo donijeti nakon analize i konzultacija s državama članicama", rekao je.

U međuvremenu, Iran nastavlja ograničavati prolaz kroz Hormuški tjesnac, dok je američki predsjednik Donald Trump dao Teheranu rok od 48 sati da otvori plovni put, zaprijetivši da će u suprotnom SAD "uništiti" iranske elektrane.

Pročitajte još

