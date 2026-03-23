Rat na Bliskom istoku "ozbiljno" je oštetio više od 40 energetskih objekata u devet zemalja, upozorio je čelnik Međunarodne agencije za energiju (IEA), istaknuvši sve veće rizike za globalno gospodarstvo.
Direktor IEA-e Fatih Birol izjavio je u ponedjeljak da se svjetsko gospodarstvo suočava s "velikom, velikom prijetnjom" zbog rata u Iranu, javlja Euronews.
"Nijedna zemlja neće biti imuna na posljedice ove krize ako se nastavi u ovom smjeru", rekao je Birol u govoru u Nacionalnom press klubu u Canberri.
Dodao je da kriza na Bliskom istoku ima veći ukupni utjecaj od naftnih šokova iz 1970-ih i posljedica koje je rat u Ukrajini imao na tržišta plina.
"Neki od ključnih sektora globalnog gospodarstva, poput petrokemije, gnojiva, sumpora i helija, suočavaju se s prekidima trgovine, što bi moglo imati ozbiljne posljedice", rekao je.
Cijena nafte nezaustavljivo raste
Cijene nafte nastavljaju rasti jer se kraj rata ne nazire. Izrael je u ponedjeljak pokrenuo novi val napada na Teheran, dok je Iran zaprijetio napadima na elektrane diljem Bliskog istoka ako SAD ispuni prijetnje o bombardiranju energetskih objekata u toj zemlji.
Američka nafta WTI porasla je iznad 100 dolara po barelu, dok je cijena Brenta premašila 113 dolara.
Birol je naveo da je u ratu, koji je počeo 28. veljače, teško oštećeno oko 40 energetskih postrojenja u devet zemalja regije.
Dodao je da je u kontaktu s vladama u Europi i Aziji o mogućem puštanju dodatnih strateških zaliha nafte.
"Vidjet ćemo i procijeniti stanje na tržištu. Ako bude potrebno, poduzet ćemo takve mjere, ali odluku ćemo donijeti nakon analize i konzultacija s državama članicama", rekao je.
U međuvremenu, Iran nastavlja ograničavati prolaz kroz Hormuški tjesnac, dok je američki predsjednik Donald Trump dao Teheranu rok od 48 sati da otvori plovni put, zaprijetivši da će u suprotnom SAD "uništiti" iranske elektrane.
