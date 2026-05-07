"Mirovinci" mogu snažnije ulagati u gospodarstvo, no potrebni kvalitetni projekti

U vremenu otkad je predsjednik Vlade, čemu će uskoro biti deset godina, po njegovim riječima bilo je i previše kriza, a sa stečenim iskustvom Vlada na njih reagira brzo i odlučno. Tako je i u slučaju najrecentnije energetske krize izazvane sukobom na Bliskom istoku, pri čemu je Vlada opet počela intervenirati u cijene naftnih derivata, poslala je i zahtjev Europskoj komisiji za mogućnost zadiranja u europski dio trošarina, a zakonskim izmjenama uvela je i mogućnost reakcije putem tzv. "plivajućeg" PDV. No, prema Plenkovićevim riječima, to je alat koji bi se koristio "kao zadnja linija obrane", pri čemu trenutne cijene energenata to ne zahtijevaju.