Ovo je Einsteinova formula za sreću i uspjeh u životu stara 100 godina

Tijekom boravka u hotelu u Tokiju 1922. godine Einstein je doznao da će dobiti Nobelovu nagradu za fiziku. Kada mu je hotelski dostavljač donio pošiljku, nije imao sitnog novca za napojnicu. Umjesto toga, uzeo je dva lista hotelskog papira s logotipom Imperial Hotela, na njih zapisao dvije kratke misli, potpisao se i dao ih dostavljaču uz napomenu da bi jednog dana mogli vrijediti više od obične napojnice.