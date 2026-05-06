Jedino more na Zemlji koje nema obalu ni kopno — i ključno je za Zemljinu klimu

Mornari su se sa Sargaškim morem susreli mnogo prije doba satelita i moderne navigacije. Kristofor Kolumbo tijekom svog putovanja 1492. godine navodno se bojao da će ostati „zarobljen” u toj regiji, primjećujući jezivu mirnoću vode. U to vrijeme mornari nisu razumjeli da se ispod mirne površine kriju snažne struje. Ta paradoksalna mirnoća, zajedno s iznimno bistrom vodom, jedna je od brojnih tajni koje Sargaško more čine toliko intrigantnim.