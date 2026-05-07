“Obišao sam 105 država i preveslao Atlantik, ali na ova četiri mjesta nikada se ne bih vratio”
Dok većina ljudi mašta o putovanjima na egzotične destinacije, Oliveru Brownu to je svakodnevni posao. Ovaj avanturist iz Hampshirea nije tipičan turist.
Penjao se po Alpama, Andama i Himalaji, preveslao Atlantik za 32 dana i istraživao gotovo nestvarne krajolike otoka Sokotre u Jemenu, jednog od posljednjih velikih netaknutih područja na svijetu, prenosi nova.rs.
Danas živi u Tirani, glavnom gradu Albanije, a tijekom godina posjetio je čak 105 država, zbog čega mnogi njegove preporuke smatraju ozbiljnim vodičem za destinacije koje zaista vrijedi vidjeti.
Kako kaže, nikada nije imao cilj “skupiti” sto zemalja niti kritizirati mjesta kroz koja prolazi.
“Jednostavno volim istraživati svijet i upoznavati zanimljive ljude i nova mjesta”, kaže 44-godišnji Oliver Brown.
Ipak, unatoč golemom iskustvu, postoje četiri mjesta na koja se ne bi volio ponovno vratiti.
Destinacije koje ga nisu oduševile
Nakon putovanja od Kine do Mozambika, Oliver kaže da Antigua, Bahrein, New York i Singapur nisu ostavili poseban dojam na njega.
“Ne želim zvučati negativno prema bilo kojem mjestu, ali jednostavno nisu za mene”, objašnjava osnivač avanturističke turističke kompanije True Summit.
Za karipski otok Antiguu kaže da je prepun “starih i pomalo dotrajalih hotela”.
New York mu djeluje previše kaotično, a klima mu, kako kaže, nikada ne odgovara jer je ili prevruće ili prehladno.
Singapur opisuje kao “nevjerojatno sparan i vruć”, dok za Bahrein smatra da djeluje pomalo zapušteno. Ipak, priznaje da bi možda jednog dana promijenio mišljenje.
Mjesta koja su ga potpuno osvojila
Popis omiljenih destinacija ovog avanturista vrlo je dug, ali neka mjesta posebno izdvaja zbog njihove prirode, atmosfere i jedinstvenih iskustava.
Norveška – Skjervøy
Oliver kaže da je to jedno od najboljih mjesta na svijetu za promatranje kitova ubojica.
Tijekom studenoga i prosinca golema jata orki dolaze zbog haringe, a oni najhrabriji mogu čak zaroniti u ledenu vodu i doživjeti bliske susrete s njima kroz snorkeling.
Albanija – Valbona
Dolina Valbone i Proklete planine za njega predstavljaju jedno od posljednjih pravih divljih područja Europe.
“Tamo gotovo da nema infrastrukture i priroda je potpuno netaknuta”, kaže Oliver.
Dodaje i da je to posljednja velika europska destinacija za heli-skijanje koja još nije komercijalizirana.
Uganda – planine Rwenzori
Iako su mnogo manje poznate od Kilimandžara ili planine Kenije, Oliver smatra da su planine Rwenzori najljepše i najdivljije u istočnoj Africi.
Poznate kao “Planine Mjeseca”, nude nevjerojatne krajolike i osjećaj potpune izolacije, jer tamo gotovo da nema drugih planinara.
Filipini – Palawan
Palawan opisuje kao raj za ljubitelje ronjenja, tirkiznog mora i spektakularnih krajolika.
“To je jedan od najljepših dijelova svijeta”, kaže on.
Ekvador – Antisana
Za Olivera je Ekvador jedna od najvećih skrivenih tajni među putničkim destinacijama.
Krajolike uspoređuje sa scenama iz animiranih filmova studija Ghibli, dok planinu Antisana opisuje kao jednu od najljepših i najudaljenijih planina viših od 5.000 metara.
Mongolija – Altajske planine
Zapadnu Mongoliju opisuje kao golemu divljinu u kojoj ljudi jašu konje do baznih kampova podno planina visokih 4.000 metara, dok opremu prenose baktrijske deve.
Posebno ga je impresioniralo gostoprimstvo nomadskih obitelji i iskustvo jahanja s lovcima koji za lov koriste orlove.
Gabon – Nacionalni park Loango
To je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje slonovi i nilski konji šeću plažama, dok se u moru odmah uz obalu mogu vidjeti grbavi kitovi.
“Ako imate sreće, moguće je da istog dana vidite i gorilu”, kaže Oliver.
Kolumbija – Barú
Barú preporučuje svima koji vole rajske plaže, male otoke i opuštenu atmosferu.
Posebno izdvaja hotel Las Islas, za koji smatra da je jedan od najboljih luksuznih hotela po omjeru cijene i kvalitete.
Dodaje da za oko 50 dolara dnevno možete unajmiti brod i istraživati stotine malih otoka.
Jemen – Sokotra
Sokotru naziva “Galapagosom Indijskog oceana” zbog nevjerojatno jedinstvenog biljnog i životinjskog svijeta.
Izvan glavnog grada Hadiboha gotovo da nema infrastrukture, što ovaj otok čini jednim od posljednjih velikih netaknutih područja na planetu.
