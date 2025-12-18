Država isplatila 15,5 mil. eura poticaja za dobrovoljnu mirovinsku štednju

Dobrovoljna mirovinska štednja predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, što znači da mirovinsko društvo koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom uplaćene mirovinske doprinose članova ulaže u svrhu ostvarivanja prinosa i povećanja vrijednosti imovine fonda, kako bi se svakom članu fonda omogućila isplata što veće mirovine u budućnosti.