Kosor o Dabri: "To je slika Hrvatske — gol do pojasa, u gaćama puca iz kalašnjikova"

"Institucija erodira", dodala je, komentirajući Ustavni sud. "Trebao se nekoliko puta, to se nije dogodilo ni u prošlom sazivu. Ono što je najgore, institucija gubi snagu, mnogi će se pitati što će nam ta institucija, čemu služi. Predsjednik Republike se to već pitao u nekim prijašnjim vremenima. To nije dobro. U ovom tsunamiju slabljenja institucija i mrvljenja trodiobe vlasti svatko miješa u svačiji posao; predsjednik Vlade bira se u Hrvatskom saboru, on nema što odlučivati o tome da će se tog i tog dana održati sjednica nekog odbora. Hrvatski sabor je iznad Vlade. Po Ustavu i onome što se zove preseans: predsjednik Sabora je iznad predsjednika Vlade, potpredsjednici Sabora su iznad ministara. I predsjednici odbora imaju jako veliku i važnu funkciju, ali to se u Hrvatskoj sve izgubilo, to je nevažno. Oni se svi ponašaju kao mali pilići koji su sretni da se zgriju pod kutima velike i moćne kvočke."