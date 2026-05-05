KAKVA NAS SEZONA ČEKA?
Vlada poručila: "Pažljivo s cijenama." Evo što kažu stručnjaci i oni koji žive od turizma
Vlada je poručila - pažljivo s cijenama jer sezona bi mogla ovisiti o svakom gostu. Donosimo reakcije onih koji od ugostiteljstva i turizma žive.
Nove upute iz Vlade nisu ništa neočekivano, govori nam Marko Vignjević, direktor u grupaciji koja okuplja više ugositeljskih objekata.
"Naputci od Vlade mogu biti logični i razumni, međutim, svi znamo da je to više onako malo, ovaj, neka metafora, slikovitost s njihove strane", istaknuo je.
Unatoč uputama, ali i porastu troškova i rekordnoj inflaciji, poručio je da cijene neće dirati.
"Odlučili smo ostati tu gdje jesmo sa cijenama jer naši ljudi i naši gosti više si ne mogu priuštiti, niti izaći u restoran, niti izaći na kavu kao takvo. I mi smo se odlučili nauštrb, našeg poslovanja, ući u sezonu sa istim cijenama i nadati se dobroj sezoni", rekao je.
Slično je i u "Botelu", prvom brodu hostelu na Jadranu. Na njihovo se poslovanje očekivani poremećaji na turističkom tržištu još nisu prelili. U noćenjima, u prvom kvartalu, bilježe rast od 25 posto. Razlog tome je i cjenovna politika, smatra vlasnik Andrej Kušteta.
"Nismo ove godine nešto pretjerano dizali cijene. Znači, one su u okviru nekakve planirane, odnosno očekivane inflacije", rekao je Kušteta, koji smatra da je nerealno očekivati da nema cjenovnih korekcija.
"Kad čovjek pogleda unatrag, recimo, pet, šest godina, to je poprilično naraslo, ali s obzirom na sve troškove, mislim da je i lagani rast cijena smještaja također realan", naglasio je.
Stručnjaci upozoravaju da bez visoke kvalitete usluge, visoke cijene nemaju smisla jer se tada turisti osjećaju prevarenima.
"Onda je to najgori mogući scenarij za naš turizam. Dakle, ne bih nužno gledao na hrvatski turizam kao tip turizma koji treba biti jeftin. I ne vidim nikakav problem da je on podjednako skup kao turizam u nekim drugim nama konkurentskim zemljama, ali pod uvjetom, naglašavam, pod uvjetom da imamo primjerenu vrijednost za novac", istaknuo je ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić.
No, nisu svi ugostitelji i turistički djelatnici prevaranti, ističe Vignjević.
"To su izuzeci koji se ponašaju kako se ponašaju i to je njihov, ovaj, izbor da riskiraju na taj način. Ali nije u redu možda s njihove strane da onda svi ispadamo nekorektni", rekao je.
Ekonomisti upozoravaju da su Hrvatske cijene 15 posto više od drugih i pitanje je koliko dugo to može gospodarstvo izdržati, a da ne izgubi konkurentnost.
"Upravo zato je izuzetno važno ne pustiti lisicu u kokošinjac, dakle, zaustaviti inflaciju maksimalno u onoj točki gdje ulazi u gospodarstvo. I onda ste ustvari zaštitili sve dionike u gospodarstvu", izjavio je Josip Tica s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Nakon pritiska inflacije, prostora za pogreške gotovo da nema pa će se sezona svesti na jednostavno pitanje - vrijedi li ono što nudimo uistinu toliko.
