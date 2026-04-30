Ružić: Uvjeravam da smo u petoj-šestoj brzini i da će sve biti riješeno

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić povodom Međunarodnog praznika rada uputio je čestitku. "Sretan Praznik rada, ne samo onima koji rade, već i umirovljenicima koji su svojim dugotrajnim zalaganjem zaslužili da danas proslave minuli rad", poručio je Ružić.
Prosječna plaća je u javnom sektoru veća za 600 eura u odnosu na privatni sektor, u ožujku je zabilježen pad zaposlenosti za 1,4 posto, najvećim dijelom upravo u privatnom sektoru. Upitan kako natjerati privatnike da povećaju plaće svojim zaposlenicima, pogotovo u situaciji kada smo po stopi inflacije najgora zemlja eurozone, ministar je za Mediaservis odgovorio: "Vlada može najučinkovitije djelovati upravo intervencijama koje imaju za cilj stvaranje okruženja u kojem ćemo imati stabilno poslovanje i u kojem će poslodavci biti u poziciji da zapošljavaju i da svojim djelatnicima daju što bolje plaće".
Veliki trgovački lanci nisu poslušali apele Vlade da ne dižu cijene. Kako onda očekivati da će ih privatni poslodavci poslušati? "Upravo na način da poslodavci uvide da je njima u interesu imati zadovoljne radnike. I tu država čini sve i nastavit će činiti. Mi smo kroz vaučere za 62.000 radnika omogućili da steknu konkretne vještine koje će biti od koristi poslodavcima. Kroz mjeru 'Biram Hrvatsku' omogućili smo i idemo u redizajn da privučemo djelatnike povratnike koji će imati vrlo specifična znanja i kompetencije, koje će opet biti u interesu poslodavcima", rekao je Ružić, koji je ovaj resor preuzeo u veljači.
U e-savjetovanje kreću izmjene Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada, a Ružić navodi da su tu predvidjeli kako bi s jedne strane omogućili na transparentan način da se osigura radna snaga za poslodavce, ali s druge strane zaštititi tržište rada i uvesti red.
Turistička sezona sve je bliža, a ministar navodi da procjenjuje da Hrvatskoj treba oko 65 tisuća radnika izvan zemlje. "Nezaposlenost nikad nije bila manja. U prva tri mjeseca ove godine osigurano je oko 16.000 stranih radnika i dinamika je takva da će radna snaga biti osigurana. Neće biti problema. Kompletna kontrola, visoka sigurnost i kvaliteta radnika prema potrebama Hrvatske, jamstvo njihovog povratka i mislim da će biti sve u redu", rekao je.
Poručio je da gleda sve manjkavosti dosadašnjeg rada i djeluje u interesu svih korisnika. "Učimo iz nesavršenosti, popravljamo i broj predmeta koji se rješavaju mjesečno koji je bio ranije sedam-osam tisuća evo prošlog mjeseca je bio preko 20.000 što se tiče vještačenja. Tako da uvjeravam javnost i korisnike da smo u petoj-šestoj brzini i da će biti sve riješeno, kao i zaostaci", rekao je.
Osvrnuo se i na kritike vezane za najavu uvođenja posebnih kartica za druge socijalne naknade. Ističe da se nikako neće odnositi na osobe s invaliditetom, nego za žene koje su izložene nasilju, za osobe koje dobivaju zajamčenu minimalnu naknadu, za roditeljske naknade.
Kartice, kaže, neće biti nužne za sve. "One će biti primjenjive nužno u nekim skupinama koje zahtijevaju posebnu zaštitu i koje su ciljano za temeljne životne troškove, gdje postoje neke druge socijalne opasnosti, a u prvom redu to je sigurnosti i zaštita od nasilja", rekao je ministar.
