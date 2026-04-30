Ružić: Uvjeravam da smo u petoj-šestoj brzini i da će sve biti riješeno

Veliki trgovački lanci nisu poslušali apele Vlade da ne dižu cijene. Kako onda očekivati da će ih privatni poslodavci poslušati? "Upravo na način da poslodavci uvide da je njima u interesu imati zadovoljne radnike. I tu država čini sve i nastavit će činiti. Mi smo kroz vaučere za 62.000 radnika omogućili da steknu konkretne vještine koje će biti od koristi poslodavcima. Kroz mjeru 'Biram Hrvatsku' omogućili smo i idemo u redizajn da privučemo djelatnike povratnike koji će imati vrlo specifična znanja i kompetencije, koje će opet biti u interesu poslodavcima", rekao je Ružić, koji je ovaj resor preuzeo u veljači.