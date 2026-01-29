Može li HZZO retroaktivno tražiti nadoplatu dopunskog? Imamo odgovor odvjetnice, ali i HZZO-a

"Po onome što sam vidjela iz slučaja gospodina Cimeše, znači, on je platio policu osiguranja unaprijed za godinu dana, znači, nije dobio nikakvu pismenu obavijest Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, sve je to ostalo na nekim usmenim uputama. I ono što on može, kao i svi u takvoj situaciji, je raskinuti takav ugovor, a eventualno ako im to nije odgovarajuće, vidjeti na koji način će Hrvatski zavod tražiti plaćanje razlike i na što će se pozvati. Ali, isto napominjem da je ova odluka obvezujuća za sve i oni su u samom svom priopćenju naveli da je obvezujuća za sve bez obzira da li si već ugovorio za cijelu godinu policijsko osiguranje ili nisi", rekla je odvjetnica.