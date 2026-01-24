Niz poskupljenja u gradu na obali! Gradonačelnik: "Borimo se protiv apartmanizacije"

U Novu godinu Makarska je ušla s nizom poskupljenja.
Fiksni dio za odvoz otpada više nije 7,90 eura, sad je 14,95 eura. Izjednačavanje je to s činjenicom da Makarska svoj otpad vozi po cijeloj državi, piše Dnevnik.hr.
Udar po džepu je stigao i onima koji imaju apartmane. Povećavaju se cijene paušala po krevetu pa će u prvoj zoni taj iznos biti 300, drugoj 230 te svim ostalim 180 eura po krevetu.
Najskuplja, prva zona, zanimljivo, nije stara gradska jezgra već stambene zgrade.
"Na taj način smo dali jasan signal da se i dalje borimo protiv apartmanizacije Makarske. Stambene zgrade su namijenjene stanovanju, a ne špekulativnom kapitalu koji se onda kroz kratkoročni najam oplođuje sve više i više", poručio je Zoran Paunović, gradonačelnik Makarske.
