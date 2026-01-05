Nova godina, novi udar na potrošače: Evo detaljnog popisa svih poskupljenja u 2026.

Za oko 60 posto povećava se i naknada za korištenje javnih cesta za osobne automobile, koja se plaća prilikom tehničkog pregleda. U brojnim sredinama rastu i komunalne naknade. "To se moralo očekivati, rasle su plaće brže nego inflacija, dohodci kućanstva su narasli, a paralelno s tim, rasli su i troškovi svih tih dodatnih usluga. Još uvijek stanovanje i zdravstvo je relativno nisko u odnosu na druge zemlje europske unije", rekao je Damir Novotny, ekonomski analitičar.