"Njihova prirodna reakcija je bila idemo podići carinske stope na potpuno nezamislivu razinu, razinu srednjeg vijeka, i pokušati pregovarati. To je samo prividno smirivanje. Ovo što se dogodilo u Ženevi je vraćanje na neku normalnu razinu hladnog rata. Nije moguće ovo što Trump najavljuje da će se Kina potpuno otvoriti jer njihov politički sustav to ne dozvoljava", kazao je Novotny i dodao je gotovo je sigurno da će to završiti smirivanjem.