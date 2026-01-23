Otkriveno kako su osječke bankarice varale klijente: Određen im istražni zatvor

Također ih se tereti da novac koji bi klijenti donijeli u poslovnicu radi oročenja nisu uplaćivale na račun banke, već su ga neovlašteno zadržavale za sebe.

Pritom su sačinjavale fiktivne ugovore o oročenim depozitima i neistinite naloge za uplate, kako bi neistinito prikazale da je novac i dalje oročen, a koje nisu unosile u računalni sustav banke.