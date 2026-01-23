Otkriveno kako su osječke bankarice varale klijente: Određen im istražni zatvor

Sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor protiv dvije osobne bankarice, koje tužiteljstvo tereti da su od klijenata protupravno prisvojile više od dva milijuna eura i pritom krivotvorile poslovnu dokumentaciju, izvijestili su u petak sa suda.
Oglas
Protiv uhićenih bankarica osječko Županijsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje pritvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a sud je priopćio kako je istražni zatvor određen i zbog osnovane sumnje u kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave
Nakon što su uhićene tužiteljstvo je ispitialo 58-godišnju i 53-godišnju osumnjičenicu, a tereti ih se da su od listopada 2005. do. ožujka 2025. u Osijeku, kao osobne bankarice i blagajnice u jednoj banci, po dospijeću oročenih depozita klijenata banke, koji su bili evidentirani u računalnom sustavu banke, bez znanja i odobrenja klijenata s njihovih računa provodile isplate novca.
Krivotvorile potpise, novac uzimale
Tužiteljstvo sumnja da su bankarice to činile tako što su krivotvorile potpise klijenata na isplatnim dokumentima ili ih provodile bez isplatnih dokumenata, a novac neovlašteno uzimale i zadržale za sebe.
Također ih se tereti da novac koji bi klijenti donijeli u poslovnicu radi oročenja nisu uplaćivale na račun banke, već su ga neovlašteno zadržavale za sebe.
Pritom su sačinjavale fiktivne ugovore o oročenim depozitima i neistinite naloge za uplate, kako bi neistinito prikazale da je novac i dalje oročen, a koje nisu unosile u računalni sustav banke.
Kako bi prikrile neovlašteno uzimanje novca sumnja se da su si okrivljenice međusobno potpisivale potrebne blagajničke izvještaje, znajući da su ti izvještaji neistiniti, jer sadrže i one naloge koji su provedeni bez znanja i odobrenja klijenata.
Sumnja se da su si tako pribavile veliku protupravnu imovinsku korist, od najmanje 2.26 milijuna eura, 95.355 američkih dolara i 29.880, švicarskih franaka, istovremeno oštetivši banku za navedene iznose.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas