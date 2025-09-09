Ovu novčanu pomoć prima i 3.600 umirovljenika: Najviši iznos u Međimurju

Doplatak za djecu trenutačno prima 142.087 osoba za 290.786 djece. Među korisnicima ove novčane pomoći su i umirovljenici, većinom kao roditelji, a manje kao uzdržavatelji unuka. Doplatak za djecu trenutačno dobiva 3.676 korisnika mirovina. Prosječno dječji doplatak iznosi 53 eura, a najveći iznos dobiva se u Međimurskoj županiji, točnije 61 euro.
Dječji doplatak trenutačno prima 142.087 osoba za 290.786 djece. Svota doplatka za djecu određuje se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o ukupnom dohotku, u postotku od 7 do 14 posto od proračunske osnovice te po djetetu može iznositi od 30,90 do 61,80 eura. Korisniku uz utvrđenu svotu doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 66,36 eura za treće i četvrto dijete. Imaju li roditelji dvoje djece i zarađuju ukupno oko 2.470 eura mjesečno, imaju pravo na doplatak za djecu, piše mirovina.hr.
Ukupno 3.676 umirovljenika prima dječji doplatak
Dječji doplatak je novac koji koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece. Tako je među korisnicima i puno umirovljenika, točnije 3.676 umirovljenika za 5.501 dijete, prema podacima iz kolovoza. Pomoć ostvaruju pretežno kao roditelji, a tek mali dio njih kao uzdržavatelji unuka. U lipnju je bilo 3.650 korisnika umirovljenika za 5.465 djece, prema podacima HZMO-a. Ukupno je to 26 korisnika više. Ovu novčanu pomoć u kolovozu je dobilo 144.979 korisnika za ukupno 296.299 djece.
Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te ispunjenju drugih uvjeta utvrđenih Zakonom. Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna zajednica izjednačava se s bračnom zajednicom, objašnjavaju iz Zavoda za mirovinsko osiguranje.
Najviši iznos u Međimurskoj županiji
Prosječno dječji doplatak iznosi 53 eura, a u nekim županijama iznos je veći nego u drugima. Najveći dječji doplatak isplaćuje se u Međimurskoj županiji, a iznosi 61 euro. Zatim, nakon županije na sjeveru, iznos od 56 eura dobivaju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Osobe u Varaždinskoj, Primorsko-goranskoj, Krapinsko-zagorskoj i Istarskoj županiji dobivaju najmanji iznos doplatka za djecu, točnije nešto više od 50 eura.
Najviše korisnika je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, točnije 18.580 za 36.946 djece. Zatim, ukupno 17.960 korisnika dječjeg doplatka je u Gradu Zagrebu, a dobiva ga 39.714 djece. Na trećem mjestu prema brojnosti korisnika je Osječko-baranjska županija s 11.851 njih i 23.038 djece. Dječji doplatak u Splitsko-dalmatinskoj županiji iznosi 51 euro, u Osječko baranjskoj županiji 52 eura, a u Zagrebu je 55 eura, prema podacima HZMO-a iz srpnja. Ministarstvo demografije razmatra drugačiji model dječjeg doplatka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
