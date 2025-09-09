Ovu novčanu pomoć prima i 3.600 umirovljenika: Najviši iznos u Međimurju

Dječji doplatak trenutačno prima 142.087 osoba za 290.786 djece. Svota doplatka za djecu određuje se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o ukupnom dohotku, u postotku od 7 do 14 posto od proračunske osnovice te po djetetu može iznositi od 30,90 do 61,80 eura. Korisniku uz utvrđenu svotu doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 66,36 eura za treće i četvrto dijete. Imaju li roditelji dvoje djece i zarađuju ukupno oko 2.470 eura mjesečno, imaju pravo na doplatak za djecu, piše mirovina.hr.