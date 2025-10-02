Picula: Rusija Srbiji očito ne nudi brzo rješenje za NIS

„Čini mi se da pitanje daljnje opskrbe nafte u Srbiji i njezine rafinerije u Pančevu na neki način održava zaoštravanje odnosa prema onome što radi režim u Srbiji”, rekao je Picula za Hinu na marginama skupa njegovih socijalista i demokrata (S&D), druge najveće političke grupacije u Europskom parlamentu, koji se ovaj tjedan održavao u Opatiji i Rijeci.