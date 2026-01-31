“Plaća ne postoji, živiš od provizije” - kakav je zapravo život agenta za nekretnine?

“Od deset ljudi koji dođu pogledati stan, devet sam našla sama preko društvenih mreža. Onaj jedan iz agencije često otkaže u zadnji tren” podijelila je iskustvo jedna korisnica. Iako je većina komentara bila negativna, pojavili su se i rijetki koji su upozorili da generaliziranje nije pravedno te da među agentima postoje i profesionalci koji svoj posao rade korektno.