“Plaća ne postoji, živiš od provizije” - kakav je zapravo život agenta za nekretnine?
Iskustva s Reddita govore da je učestali problemi rad bez fiksne plaće, lov na klijente i nepovjerenje kupaca i prodavatelja
Razgovor za posao u jednoj riječkoj agenciji
Jedna neobična objava na hrvatskom Redditu potaknula opsežnu raspravu o stvarnim uvjetima rada agenata za nekretnine. Korisnik koji se predstavio kao početnik u branši naveo je da uskoro ide na razgovor za posao u jednu riječku agenciju te zatražio savjete i iskustva drugih.
Ubrzo je postalo jasno da tema izaziva snažne reakcije onih s konkretnim iskustvom, a komentari su otvorili niz pitanja o zaradi, radnim uvijetima, ali i lošoj percepciji ovog radnog mjesta, posebice među kupcima i prodavateljima.
Već među prvim odgovorima istaknula se tvrdnja da početnici ne bi trebali računati na stabilna primanja. Komentar jednog korisnika prikupio više od četrdeset pozitivnih glasova, a u njemu je poručio: “Nemoj očekivati plaću.” Drugi korisnici dodatno su pojasnili da se u velikom broju agencija radi isključivo za proviziju.
“U praksi je u većini slučajeva 100 posto provizija” i “Plaća ne postoji, živiš od onoga što uspiješ prodati” samo su neki od negativih komentara koji su se nastavili nadovezivati na njegov upit. Prema navodima više sudionika ove žustre rasprave, model rada agenta za posredovanje u prodaji nekretnina često zapravo podrazumijeva otvaranje vlastitog obrta, dok se provizija dijeli između agenta i agencije.
Pola provizije agentu, pola agenciji
“Provizija je oko tri posto, ali pola ide agenciji, a pola agentu”, napisao je jedan korisnik. Posebnu pažnju izazvao je komentar osobe koja je, kako tvrdi, bila na razgovoru u jednoj od najvećih agencija u Hrvatskoj. Opisao je da se od kandidata očekuje samostalno pronalaženje klijenata, bez unaprijed osigurane baze ili potpore.
“Sam si stvaraš bazu klijenata. Tražiš oglase gdje ljudi sami prodaju stanove i zoveš ih da te uzmu za agenta. Rekli su mi da moram imati dovoljno sredstava da preživim nekoliko mjeseci bez ikakvih prihoda” napisao je svoje iskustvo koje je neugodno iznenadilo mnoge.
Osim financijskih uvjeta, rasprava se brzo proširila na reputaciju i društvenu percepciju agenata za nekretnine. Brojni komentari bili su izrazito kritični, a neki i uvredljivi, što je dodatno pokazalo razinu nepovjerenja prema toj profesiji, piše Jutarnji.
"Đon obraz je osnovni uvjet"
“Dvije ruke, dvije noge, bez obraza. To ti je dosta”, “Đon-obraz je osnovni uvjet” bili su sarkastični prema ovoj profesiji koja broji sve više zainteresiranih mladih na domaćem tržištu nekretnina.
Pojedini korisnici otišli su i korak dalje, dovodeći u pitanje čak društvenu vrijednost tog posla. “Ni na koji način ne pridonosiš društvu, svi te mrze, a plaća i nije neka”, “Postoje poslovi na kojima ne moraš prodavati maglu i varati ljude” nizali su negativna mišljenja u Reddit raspravi, pokušavajući njima opravdati loše radne uvjete.
U raspravu su se uključili i korisnici koji su prodavali vlastite nekretnine, navodeći nezadovoljstvo upravo radom, odnosno profesionalnošću agenata. Jedna korisnica istaknula je da joj agenti, unatoč ugovoru, nisu aktivno pronalazili kupce.
“Od deset ljudi koji dođu pogledati stan, devet sam našla sama preko društvenih mreža. Onaj jedan iz agencije često otkaže u zadnji tren” podijelila je iskustvo jedna korisnica. Iako je većina komentara bila negativna, pojavili su se i rijetki koji su upozorili da generaliziranje nije pravedno te da među agentima postoje i profesionalci koji svoj posao rade korektno.
Nije poznato je li autor teme na kraju dobio i/ili prihvatio ovaj posao oko kojeg se često "lome koplja".
