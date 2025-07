Plenković turističkom sektoru: Vodite računa o razumnoj politici cijena

"Oko 50 posto turista u zadnji trenutak se odlučuju za destinaciju i to na temelju cjenovnog kriterija. To je jasna poruka svima u turizma da vode računa o razumnoj politici cijena, kako bio one bile privlačne i priuštive za turiste koji nam dolaze," rekao je Plenković u Hvaru na 3. sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma, a glavne teme su reforma upravljanja razvojem turizma, prostor i gradnja u kontekstu razvoja turizma, zapošljavanje stranih radnika, novi Zakon o otocima, o tijeku turističke sezone i promotivnim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice.