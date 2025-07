Slovenci izdali alarm zbog superćelijskih oluja: Pogledajte što se približava Hrvatskoj

Meteoinfo Slovenija objavila je iznad talijanske Furlanije i Venecije ujutro će biti lokalnih pljuskova a moguće je i nevrijeme, a to će se pojačati do popodneva kada će stići i u Sloveniju. Uz razvoj olujnih ćelija, doći će do snažnih oluja, lokalno i snažnih oluja s vjetrom, pljuskovima i tučom, koja u početku može biti prilično jaka. Prema proračunima meteorološkog modela, bit će moguć razvoj superćelijskih oluja. Popodne i navečer olujni sustavi će obuhvatiti veći dio zapadne, središnje i sjeverne Slovenije. Prema proračunima meteoroloških modela, olujne ćelije koje će putovati iz Italije postupno će se pogoršati prema unutrašnjosti Slovenije. Unatoč tome, ponegdje se može nastati lokalno nevrijeme uz jak vjetar, padavine i grad. Ovo posebno vrijedi za Primorsku, Notranjsku, Gorenjsku i dio središnje Slovenije.