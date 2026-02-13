Poskupjela standardna košarica i premašila 730 eura: Gdje je iznos najveći?

“Stalno slušamo od predstavnika vlasti kako će se inflacija zaustaviti i cijene stabilizirati. Ipak, vidimo da cijene i dalje rastu, da je košarica sve skuplja i da potrošači moraju sve više izdvajati za najosnovnije potrebe. To je očiti pokazatelj da naši građani ne žive sve bolje i bolje, već da svaki puta sa zebnjom odlaze u kupovinu i plaćaju sve više. I da u vrećici nose sve manje”, komentira Ana Knežević, predsjednica HUZP-a.