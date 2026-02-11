Gdje je život u Hrvatskoj najskuplji, a gdje najpovoljniji?

Hrvatski građani i dalje najviše troše na hranu, prijevoz i režije. Najskuplji je život u Splitu, a najpovoljniji u Osijeku
Kako se živi u Hrvatskoj uz inflaciju i povećanje plaća? Prema podacima globalne baze Numbeo, prosječni troškovi života u Hrvatskoj iznose oko 762 eura za samca, a četveročlana obitelj potroši u prosjeku 2706 eura, piše Tportal.
Osnovna potrošačka košarica uključuje ograničenu listu troškova. Izračun sadrži prosječnu potrošnju hrane i pića u kućanstvu, troškove konzumacije u ugostiteljskim objektima, izlazaka, javnog prijevoza, odjeće i obuće, rekreacije te troškove režija i ostalih kućanskih potrepština i usluga.
Podaci o troškovima života ne uključuju trošak najma stana, ali ni novčana sredstva potrebna za održavanja stana, osiguranje, zdravstvenu zaštitu, cigarete, automobil, parkiranje te izvanredne troškove.
U gradskim sredinama život je u prosjeku skuplji, ali značajne razlike u troškovima postoje i između pojedinih hrvatskih gradova. Tportal je usporedio troškove života
za samca i četveročlanu obitelj u četiri najveća hrvatska grada, za koje globalna baza Numbeo posjeduje agregirane podatke. Izračun se odnosi na osobe i obitelji koje žive u vlastitoj nekretnini.
Hrana, prijevoz, režije i komunikacije
Posljednja provedena anketa o potrošnji iz 2022. godine pokazuje da su najveći udio u izdacima hrvatskih kućanstva činili oni za hranu, 27 posto. Slijedili su izdaci za prijevoz, 15,5 posto, te za režije, 14,5 posto. U ukupnim izdacima troškovi za odjeću i obuću imali su udio od 7,2 posto, za informacije i komunikacije udio od 6,3 posto, za namještaj, kućansku opremu i redovito održavanje kućanstva udio od 6,2 posto, a za osobnu njegu, socijalnu skrb i ostala dobra te restorane i usluge smještaja udjele od po 4,9 posto. Sve ostale skupine potrošnje u ukupnim izdacima kućanstava imale su udio manji od četiri posto.
Među četiri najveća grada, Split prednjači po životnim troškovima. Za osnovne životne potrebe samcu je u hrvatskoj turističkoj meki potrebno 833 eura, a četveročlanoj obitelji 2948 eura. To je desetak posto više od hrvatskog prosjeka i oko pet posto više od prosjeka Zagreba, koji je na drugom mjestu.
Zagreb ima dobre plaće, Rijeka niže troškove života
Zagrebačko samačko kućanstvo troši u prosjeku 794 eura mjesečno, a četveročlanom kućanstvu za pokrivanje osnovnih troškova potrebno je 2818 eura. U glavnom gradu je najviši standard jer je zagrebačka prosječna plaća osjetno viša nego u drugim promatranim gradovima. U odnosu na splitsku, viša je za oko 16 posto, a u odnosu na osječku čak 40 posto.
Rijeka je najbliža nacionalnom prosjeku s troškovima od 781 eura za samca i 2769 eura za četveročlanu obitelj. U najvećem primorskom gradu životni su troškovi malo niži nego u Zagrebu, ali životni standard je slabiji zbog nižih plaća.
Troškovi podstanarstva prazne džepove
Kako piše Tportal, najpovoljniji za život je Osijek, u kojem je samcu za pokrivanje osnovnih životnih potreba dovoljno 708 eura mjesečno, a četveročlanoj obitelji 2479 eura, desetak posto niže nego u Zagrebu. Osječani imaju osjetno niže troškove režija i prijevoza, a primjetno su manje i cijene ugostiteljskih usluga, no imaju i znatno nižu prosječnu plaću te, u konačnici, i najniži standard.
Obiteljima koje nemaju riješeno stambeno pitanje ogroman dio kućnog budžeta odlazi na troškove najma, a oni nisu uračunati u izračun Numbea, no onima koji ih moraju plaćati znatno povećavaju cijenu života.
U najtežem položaju su podstanari u Splitu jer najamnina za jednosobni stan izvan centra kreće se oko 666 eura, a gradskom centru penje se iznad 900 eura. To je dvadesetak posto više nego u Zagrebu, a oko 60 niže nego u Osijeku, u kojem su cijene najma najpristupačnije, piše Tportal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare