Gdje je život u Hrvatskoj najskuplji, a gdje najpovoljniji?

Posljednja provedena anketa o potrošnji iz 2022. godine pokazuje da su najveći udio u izdacima hrvatskih kućanstva činili oni za hranu, 27 posto. Slijedili su izdaci za prijevoz, 15,5 posto, te za režije, 14,5 posto. U ukupnim izdacima troškovi za odjeću i obuću imali su udio od 7,2 posto, za informacije i komunikacije udio od 6,3 posto, za namještaj, kućansku opremu i redovito održavanje kućanstva udio od 6,2 posto, a za osobnu njegu, socijalnu skrb i ostala dobra te restorane i usluge smještaja udjele od po 4,9 posto. Sve ostale skupine potrošnje u ukupnim izdacima kućanstava imale su udio manji od četiri posto.