Zatvara se nakon 140 godina
FOTO, VIDEO / Prodavačice u zagrebačkoj Nami: "Mislile smo da ćemo tu dočekati mirovinu"
Nakon čak 140 godina poslovanja, danas je posljednji dan rada Name u zagrebačkoj Ilici. Iako još ima artikala na policama, većina prostora zjapi sablasno prazna.
Posljednjih dana trajala je rasprodaja pa su građani kupovali ono što je ostalo na policama.
Zadnjega dana, u izglogu Name stoji poruka: Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, zahvaljujemo vam na vjernosti u proteklih 140 godina. Vaša Nama.
Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL
Od Name u Ilici su se oprostile i prodavačice Jasmina Vitas i Ivanka Bogović, koje su tamo radile deset godina:
"Htjele smo biti tete prodavačice jer smo vidjele kako su lijepo sređene na slikama, to nam je bio uzor kao djevojčicama - biti teta prodavačica u Nami. Mama mi je uvijek govorila da bi voljela da budem prodavačica u Nami.
Mislile smo da ćemo tu dočekati mirovinu, ali sudbina će nas razdvojiti poslovno, ali ne i privatno.", govore nam prodavačice iz Name.
Dodale su da ne znaju što očekivati od novih vlasnika, ali da razmišljaju pozitivno.
"Kada god je trebalo nešto kupiti došli smo tu"
Što misle o zatvaraju poslovnice Name pitali smo i građane koji su došli u posljednju kupnju:
"U pitanju je nostalgija, došla sam zadnji put obići ovaj prostor u kojem sam toliko puta bila."
"Tužna sam, sjetna sam, ne znam kako ću bez Name."
"Uspomena je. Više nisam mlada, a od mladosti smo dolazili. Žao mi je, ali se nadam da će biti nešto novo i bolje sa sadržajem unutra."
"Jako mi je žao da se zatvara i mislim da je Grad trebao to otkupiti i da ostane. Važna nam je od djetinjstva. Kada god je trebalo nešto kupiti došli smo u Namu, svega je bilo."
"Ja bez Name ne mogu, s njom sam cijeli život. Nama će uvijek biti, makar sjedili vani na cesti."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare