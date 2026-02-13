Oglas

Zatvara se nakon 140 godina

FOTO, VIDEO / Prodavačice u zagrebačkoj Nami: "Mislile smo da ćemo tu dočekati mirovinu"

author
N1 Info
|
13. velj. 2026. 14:14
Prodavačice u Nami
N1

Nakon čak 140 godina poslovanja, danas je posljednji dan rada Name u zagrebačkoj Ilici. Iako još ima artikala na policama, većina prostora zjapi sablasno prazna.

Posljednjih dana trajala je rasprodaja pa su građani kupovali ono što je ostalo na policama.

Zadnjega dana, u izglogu Name stoji poruka: Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, zahvaljujemo vam na vjernosti u proteklih 140 godina. Vaša Nama.

13.02.2026., Zagreb - Nakon 140 godina rada, Nama u Ilica danas zatvara svoja vrata.
13.02.2026., Zagreb - Nakon 140 godina rada, Nama u Ilica danas zatvara svoja vrata. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
13.02.2026., Zagreb - Nakon 140 godina rada, Nama u Ilica danas zatvara svoja vrata. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Od Name u Ilici su se oprostile i prodavačice Jasmina Vitas i Ivanka Bogović, koje su tamo radile deset godina:

"Htjele smo biti tete prodavačice jer smo vidjele kako su lijepo sređene na slikama, to nam je bio uzor kao djevojčicama - biti teta prodavačica u Nami. Mama mi je uvijek govorila da bi voljela da budem prodavačica u Nami.

Mislile smo da ćemo tu dočekati mirovinu, ali sudbina će nas razdvojiti poslovno, ali ne i privatno.", govore nam prodavačice iz Name.

Dodale su da ne znaju što očekivati od novih vlasnika, ali da razmišljaju pozitivno.

"Kada god je trebalo nešto kupiti došli smo tu"

Što misle o zatvaraju poslovnice Name pitali smo i građane koji su došli u posljednju kupnju:

"U pitanju je nostalgija, došla sam zadnji put obići ovaj prostor u kojem sam toliko puta bila."

"Tužna sam, sjetna sam, ne znam kako ću bez Name."

"Uspomena je. Više nisam mlada, a od mladosti smo dolazili. Žao mi je, ali se nadam da će biti nešto novo i bolje sa sadržajem unutra."

"Jako mi je žao da se zatvara i mislim da je Grad trebao to otkupiti i da ostane. Važna nam je od djetinjstva. Kada god je trebalo nešto kupiti došli smo u Namu, svega je bilo."

"Ja bez Name ne mogu, s njom sam cijeli život. Nama će uvijek biti, makar sjedili vani na cesti."

Teme
Nama Zagreb

