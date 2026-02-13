"U pitanju je nostalgija, došla sam zadnji put obići ovaj prostor u kojem sam toliko puta bila."

"Tužna sam, sjetna sam, ne znam kako ću bez Name."

"Uspomena je. Više nisam mlada, a od mladosti smo dolazili. Žao mi je, ali se nadam da će biti nešto novo i bolje sa sadržajem unutra."

"Jako mi je žao da se zatvara i mislim da je Grad trebao to otkupiti i da ostane. Važna nam je od djetinjstva. Kada god je trebalo nešto kupiti došli smo u Namu, svega je bilo."

"Ja bez Name ne mogu, s njom sam cijeli život. Nama će uvijek biti, makar sjedili vani na cesti."