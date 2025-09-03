Industrijska proizvodnja pala nakon sedam mjeseci rasta

Industrijska je proizvodnja u Hrvatskoj u srpnju pala, nakon sedam mjeseci rasta, što je ponajviše posljedica pada proizvodnje energije i trajnih proizvoda za široku potrošnju, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).
Prema DZS-ovom priopćenju, objavljenom u srijedu, u srpnju je industrijska proizvodnja porasla za 2,6 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na srpanj prošle godine pala 0,9 posto.
To je prvi pad proizvodnje na godišnjoj razini, nakon sedam mjeseci rasta.
Pritom je pad proizvodnje zabilježen u tri od pet sektora, a najviše u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju - za 11,8 posto.
S padom od 10,2 posto slijedi proizvodnja energije, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju skliznula 1,3 posto.
S druge strane, proizvodnja intermedijarskih proizvoda porasla je za 5,4, a kapitalnih proizvoda za 3,0 posto.
U prvih sedam mjeseci ove godine industrijska je proizvodnja porasla za 3,5 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
