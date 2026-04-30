Promjene u EU-u: Nova pravila za ovu kategoriju vozila

Od 1. srpnja 2026., pravila EU-a nalažu da laka komercijalna vozila (LCV) i kombiji s najvećom dopuštenom težinom (uključujući prikolicu) između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prijevozom ili kabotažom moraju ugraditi pametne tahografe (G2V2). Ovi uređaji moraju bilježiti granične prijelaze, mjesta utovara/istovara i aktivnost vozača.
Od mjere su izuzeta laka teretna vozila do 3,5 tona koja se uglavnom koriste za prijevoz materijala na gradilišta (i s njih) te za rad na gradilištu. Dakle, ta vozila neće biti podložna zahtjevu, pod pretpostavkom da prometuju u radijusu od 100 km. Izuzeća se i dalje primjenjuju na prijevoz ručno izrađene robe. Daljnja izuzeća primjenjuju se na vozila koja se koriste za nekomercijalne, kućanske aktivnosti gdje vožnja nije primarna uloga vozača, piše Revija HAK.
