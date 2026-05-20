Koje europske zemlje privlače najviše turista, i kako stoji Hrvatska?

Europa i dalje dominira globalnim turizmom, privlačeći stotine milijuna međunarodnih putnika svake godine i učvršćujući svoj status najposjećenije regije na svijetu.
Od mediteranskih plaža do gradova prepunih kulture, podaci otkrivaju gdje međunarodni turisti provode najviše noćenja diljem kontinenta. Podaci Europske komisije pokazuju da je šest europskih zemalja među 10 najposjećenijih zemalja svijeta, a Španjolska, Italija, Turska, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo čine pet najpopularnijih odredišta u Europi.
Zahvaljujući podacima Eurostata i britanskog Ureda za nacionalnu statistiku putem VisitBritaina, moguće je vidjeti koja su područja kontinenta posebno popularna. Diljem Europe u 2025. godini bilo je više od 1,5 milijardi noćenja, izvijestio je Visual Capitalist. Godine 1950. taj broj bio je 25 milijuna, navodi online putnički resurs Smarter Travel.
Nedavno istraživanje Svjetskog vijeća za putovanja i turizam predviđa da će sektor globalno porasti za oko 3,2 posto u 2026. – 0,8 posto šireg globalnog gospodarskog rasta, uz prognozu od 2,4 posto. Očekuje se da će industrija putovanja i turizma 2026. godine podržati 376 milijuna radnih mjesta diljem svijeta, što je jedno od devet radnih mjesta u svijetu, piše Euronews.
Destinacije dočekuju milijune unatoč zabrinutosti zbog pretjeranog turizma
Španjolska ostaje ne samo najpopularnija turistička destinacija u Europi, već i diljem svijeta. Ugostila je međunarodne posjetitelje s gotovo 330 milijuna noćenja u 2025. godini, lako pobijedivši Italiju, koja je sljedeća na ljestvici s nešto manje od 265 milijuna noćenja, prema podacima Eurostata.
Turska i Francuska su sljedeće na popisu, obje su prošle godine privukle više od 150 milijuna noćenja. Ujedinjeno Kraljevstvo, unatoč izlasku iz EU, i dalje je jedna od europskih priča o uspjehu na petom mjestu, s gotovo 150 milijuna posjetitelja u 2024. Ta bi se brojka mogla povećati za 2025., kada VisitBritain objavi svoje najnovije statistike.
Pojava Grčke, Austrije, Hrvatske, Njemačke i Nizozemske koje zaokružuju top 10 sugerira da dobar dio europskog turizma ostaje sezonski i popularan na mjestima koja imaju solidnu infrastrukturu za posjetitelje.
Unatoč prosvjedima protiv pretjeranog turizma, posebno u Španjolskoj i Italiji, ljudi se ne mogu odvojiti od njihovih slikovitih plaža ili mnogih povijesnih mjesta.
U Francuskoj nije samo Pariz taj koji privlači bezbrojne turiste. Ljeti putnici odlaze na francusku rivijeru i Provansu, dok u hladnijim mjesecima ljubitelji zimskih sportova hodočaste u Alpe.
Turiste ne privlače samo velike zemlje
Austrija, omiljeno zimsko odredište, ugostila je gotovo 100 milijuna turista u 2025. godini, dok je Hrvatska iste godine imala više od 85 milijuna posjetitelja, od kojih su mnogi došli zahvaljujući svojoj slikovitoj jadranskoj obali.
Evo popisa 10 najposjećenijih europskih zemalja prema broju noćenja međunarodnih turista:
- Španjolska: 329.661.068 noćenja
- Italija: 264.741.414 noćenja
- Turska: 154.799.879 noćenja
- Francuska: 150.753.829 noćenja
- Ujedinjeno Kraljevstvo (podaci za 2024.): 149.803.000 noćenja
- Grčka: 130.851.809 noćenja
- Austrija: 97.020.394 noćenja
- Hrvatska: 85.604.505 noćenja
- Njemačka: 83.622.666 noćenja
- Nizozemska: 64.311.055 noćenja
