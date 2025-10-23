Rast će minimalac, a evo i za koliko

Minimalna plaća trenutačno iznosi 970 eura.
O iznosu minimalne plaće posljednjih je dana izrečeno mnogo toga, no sada je poznato koliko bi ona trebala iznositi iduće godine.
Poslodavcima povećanje plaće nije milo, pa tvrde da ono može ugroziti radna mjesta i konkurentnost industrije, dok sindikati upozoravaju da je krajnje vrijeme da se najniže plaće približe troškovima života, koji su iz dana u dan sve veći i ne pokazuju naznake zaustavljanja.
Premda su poslodavci zatražili zamrzavanje rasta minimalne plaće, ona bi ipak trebala rasti, a kako je najavio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, Vlada će u petak donijeti odluku o visini minimalne plaće za 2026. godinu.
"Naš prijedlog će biti da minimalna plaća u idućoj godini iznosi 1050 eura. Dakle, to je povećanje nešto više od osam posto za 2026. godinu", rekao je Piletić gostujući na HRT-u.
