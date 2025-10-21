Oglas

Numbeo istraživanje

Ovo je 'najopasnija' zemlja u Europi

N1 Info
21. lis. 2025. 11:01
Protesters holding flags walk past a burning garbage bin during a demonstration in Paris as part of a day of nationwide strikes and protests against the government and possible austerity cuts in France
REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY

Francuska se nakon krađe u muzeju Louvre može nadati da iduće godine neće ostati na neslavnom prvom mjestu. A kako stoji Hrvatska na listi najopasnijih zemalja u Europi? Rezultat bi vas mogao iznenaditi

Istraživačka tvrtka Numbeo nedavno je objavila Indeks kriminala za 2025., a na vrhu se nalazi Francuska, zemlja koja se prema najnovijim podacima smatra najopasnijom u Europi, prenosi tportal.

Posljednji incident, pljačka u pariškom muzeju Louvre, šokirao je cijeli svijet, a to je samo još jedan primjer onoga zbog čega se građani Francuske često ne osjećaju sigurnima u svojoj zemlji.

Treba naglasiti da Numbeov indeks kriminala ne koristi službene policijske statistike, već se temelji isključivo na iskustvima i percepciji samih građana koji sudjeluju u anketama. Pitanja obuhvaćaju osjećaj osobne sigurnosti, strah od kriminala, percepciju prijetnje nasiljem te izloženosti krađama i problemima s drogom.

Rezultati se izražavaju na ljestvici od 0 (vrlo sigurno) do 100 (vrlo opasno) te je nekoliko kriterija odlučivalo o poretku. Dakle u obzir se uzima subjektivna percepcija, zabrinutost građana zbog provala, krađa ili napada, kao i korupcije i mita.

Nakon Francuske, najnesigurnije se osjećaju stanovnici Belgije, Bjelorusije, Irske i Velike Britanije. Hrvatska se nalazi na 38. mjestu.

Slabo osiguranje u muzejima

Što se tiče pljačke u Louvreu, francuska policija još uvijek traga za skupinom lopova koji su usred bijela dana ukrali osam neprocjenjivih komada kraljevskih dragulja. Dužnosnici kažu da se čini da su veoma iskusni i da je možda riječ o stranim državljanima, a tim od 60 istražitelja ne isključuje teoriju da je pljačku isplanirala i izvela skupina organiziranog kriminala.

Teme
Francuska Hrvatska Louvre Numbeo istraživanje sigurnost

