Ovo je 'najopasnija' zemlja u Europi

Što se tiče pljačke u Louvreu, francuska policija još uvijek traga za skupinom lopova koji su usred bijela dana ukrali osam neprocjenjivih komada kraljevskih dragulja. Dužnosnici kažu da se čini da su veoma iskusni i da je možda riječ o stranim državljanima, a tim od 60 istražitelja ne isključuje teoriju da je pljačku isplanirala i izvela skupina organiziranog kriminala.