Ovo je 'najopasnija' zemlja u Europi

Francuska se nakon krađe u muzeju Louvre može nadati da iduće godine neće ostati na neslavnom prvom mjestu. A kako stoji Hrvatska na listi najopasnijih zemalja u Europi? Rezultat bi vas mogao iznenaditi
Istraživačka tvrtka Numbeo nedavno je objavila Indeks kriminala za 2025., a na vrhu se nalazi Francuska, zemlja koja se prema najnovijim podacima smatra najopasnijom u Europi, prenosi tportal.
Posljednji incident, pljačka u pariškom muzeju Louvre, šokirao je cijeli svijet, a to je samo još jedan primjer onoga zbog čega se građani Francuske često ne osjećaju sigurnima u svojoj zemlji.
Treba naglasiti da Numbeov indeks kriminala ne koristi službene policijske statistike, već se temelji isključivo na iskustvima i percepciji samih građana koji sudjeluju u anketama. Pitanja obuhvaćaju osjećaj osobne sigurnosti, strah od kriminala, percepciju prijetnje nasiljem te izloženosti krađama i problemima s drogom.
Rezultati se izražavaju na ljestvici od 0 (vrlo sigurno) do 100 (vrlo opasno) te je nekoliko kriterija odlučivalo o poretku. Dakle u obzir se uzima subjektivna percepcija, zabrinutost građana zbog provala, krađa ili napada, kao i korupcije i mita.
Nakon Francuske, najnesigurnije se osjećaju stanovnici Belgije, Bjelorusije, Irske i Velike Britanije. Hrvatska se nalazi na 38. mjestu.
Slabo osiguranje u muzejima
Što se tiče pljačke u Louvreu, francuska policija još uvijek traga za skupinom lopova koji su usred bijela dana ukrali osam neprocjenjivih komada kraljevskih dragulja. Dužnosnici kažu da se čini da su veoma iskusni i da je možda riječ o stranim državljanima, a tim od 60 istražitelja ne isključuje teoriju da je pljačku isplanirala i izvela skupina organiziranog kriminala.
