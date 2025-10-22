Pucnjava na Središću
Čovjek koji je pucao u Zagrebu je Leon Lučić, bivša TV zvijezda. Poznati su novi detalji
Čovjek koji je pucao u Zagrebu je Leon Lučić, bivši policajac i TV glumac iz serije Krim-tim dok je ranjenik zaštitat u jednom poznatom zagrebačkom klubu, javljaju zagrebački mediji.
Oglas
Svjedoci su ispričali što su vidjeli.
"Nabildani tip, kojeg inače svi u kvartu znaju, izašao je iz Porschea i fizički napao Leona Lučića.
Ovaj je, valjda u samoobrani, izvadio pištolj, upucao čovjeka i pobjegao u haustor – ispričali su za Jutarnji list.
Tko je Leon Lučić?
Leon Lučić, javnosti poznat kao bivši policajac i glumac iz serije Krim tim 2, posljednjih je godina postao predmet brojnih pravosudnih postupaka.
USKOK ga tereti za više kaznenih djela, uključujući iznudu, zlouporabu položaja, prijetnje i odavanje tajnih podataka iz policijskog sustava.
Lučić je posebno dospio u fokus javnosti nakon incidenta 2020. na autocesti kod Draganića, gdje je ozlijeđen u sumnjivim okolnostima povezanim s pokušajem iznude.
Već ranije, 2016., fizički je napao odvjetnike sjekirom u Istri.
Iako se u javnosti pojavljivao i kao televizijsko lice, njegova kaznena povijest bacila je sjenu na nekadašnju karijeru, piše Novi list.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas