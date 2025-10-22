Oglas

Pucnjava na Središću

Čovjek koji je pucao u Zagrebu je Leon Lučić, bivša TV zvijezda. Poznati su novi detalji

N1 Info
22. lis. 2025. 13:04
23.01.2020., Karlovac - Leon Lucic tijekom privodjenja u karlovacki zupanijski DORH, vrijedjao je i pljuvao po okupljenim novinarima.
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Čovjek koji je pucao u Zagrebu je Leon Lučić, bivši policajac i TV glumac iz serije Krim-tim dok je ranjenik zaštitat u jednom poznatom zagrebačkom klubu, javljaju zagrebački mediji.

Svjedoci su ispričali što su vidjeli.

"Nabildani tip, kojeg inače svi u kvartu znaju, izašao je iz Porschea i fizički napao Leona Lučića.

Ovaj je, valjda u samoobrani, izvadio pištolj, upucao čovjeka i pobjegao u haustor – ispričali su za Jutarnji list.

Tko je Leon Lučić?

Leon Lučić, javnosti poznat kao bivši policajac i glumac iz serije Krim tim 2, posljednjih je godina postao predmet brojnih pravosudnih postupaka.

USKOK ga tereti za više kaznenih djela, uključujući iznudu, zlouporabu položaja, prijetnje i odavanje tajnih podataka iz policijskog sustava.

Lučić je posebno dospio u fokus javnosti nakon incidenta 2020. na autocesti kod Draganića, gdje je ozlijeđen u sumnjivim okolnostima povezanim s pokušajem iznude.

Već ranije, 2016., fizički je napao odvjetnike sjekirom u Istri.

Iako se u javnosti pojavljivao i kao televizijsko lice, njegova kaznena povijest bacila je sjenu na nekadašnju karijeru, piše Novi list.

Leon Lučič

