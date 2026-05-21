Zelenski: Rusija priprema pet scenarija za širenje rata, planira mobilizirati 100.000 vojnika

Rusija priprema pet mogućih scenarija za proširenje rata preko sjevera Ukrajine te planira mobilizirati dodatnih 100.000 vojnika, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
U objavi na Telegramu Zelenski je naveo kako je održao sastanak stožera na kojem su razmatrani podaci ukrajinskih obavještajnih službi o ruskim planovima za moguće ofenzivne operacije u smjeru Černihiva i Kijeva, prenosi Kyiv Post.
„Pripremamo odgovore za svaku moguću opciju djelovanja neprijatelja ako se Rusi doista usude proširiti agresiju. Naše snage na tom području bit će pojačane“, poručio je.
Dodao je i da su analizirane informacije o pripremama Rusije za novu mobilizaciju koja bi obuhvatila „više od 100.000 ljudi“.
Prema procjenama Ukrajine, Rusija trenutačno nema kapacitet za prikrivenu mobilizaciju u tolikom opsegu, pa Zelenski smatra da bi Moskva mogla posegnuti za „političkim odlukama drugačijeg formata“, uključujući poteze slične onima vezanima uz moldavsku regiju Pridnjestrovlje.
Zelenski je također najavio proširenje ukrajinskih dalekometnih napada dronovima na ruski teritorij, koje je opisao kao „dalekometne sankcije“ koje su već pokazale učinkovitost u smanjivanju ruske sposobnosti vođenja rata.
„Ukrajina će se sigurno braniti, a naš je zadatak sada ojačati državu kako nijedan od pet ruskih scenarija širenja rata preko sjevera Ukrajine ne bi uspio“, rekao je.
Zajedničke vojne vježbe
U međuvremenu je Bjelorusija pokrenula zajedničke vojne vježbe s Rusijom koje uključuju uporabu nuklearnog oružja i pratećih operacija, objavilo je 18. svibnja bjelorusko Ministarstvo obrane.
Prema navodima iz Minska, cilj vježbi je povećati spremnost za korištenje „modernih sredstava uništenja, uključujući posebna streljiva“.
U vježbama sudjeluju raketne snage i zrakoplovne postrojbe, a vojnici uvježbavaju procedure za uporabu nuklearnih sredstava te djelovanje s nepripremljenih i udaljenih lokacija. Fokus je i na prikrivanju, dugim premještanjima i planiranju raspoređivanja snaga.
Minsk tvrdi da su vježbe dio redovite suradnje unutar tzv. Savezne države Rusije i Bjelorusije te da „nisu usmjerene protiv trećih zemalja“, kao ni da ne predstavljaju prijetnju regionalnoj sigurnosti.
Ipak, ostaju otvorena pitanja o tome kako Bjelorusija, koja formalno nije nuklearna sila, održava osoblje obučeno za zadaće povezane s uporabom nuklearnog oružja.
Zelenski je još 15. svibnja izjavio da ukrajinske obavještajne službe imaju dokaze da Rusija pokušava dublje uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine, ali i potencijalne buduće operacije protiv zemalja NATO-a.
Prema njegovim riječima, Kijev prati kontakte između ruskih dužnosnika i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka s ciljem povećanja uključenosti Minska u ruske vojne planove, uključujući moguće operacije prema sjeveru Ukrajine ili prema državama NATO-a.
Ranije je Lukašenko najavio rotacijsku mobilizaciju određenih postrojbi kako bi pripremio snage za moguću „kopnenu operaciju“, poručivši da se Bjelorusija „priprema za rat“, iako se nada da će ga izbjeći.
