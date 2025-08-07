Rusko gospodarstvo usporit će u ovoj i idućoj godini

U prva tri ovogodišnja mjeseca BDP je uvećan za 1,4 posto, osjetno slabije no što su pokazale travanjske procjene budući da je domaća potražnja oslabila izrazitije no što se očekivalo, odražavajući slabiju državnu i potrošnju kućanstva, dok su bruto ulaganja kompanija u fiksni kapital ubrzala, istaknula je središnja banka.