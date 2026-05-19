U Srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu održana je komemoracija za ubijenog 19-godišnjaka Luku Milovca, a danas će se u 17 sati održati i sprovod. Nakon komemoracije medijima se obratila Ivana Grabić Marin, Lukina razrednica i nastavnica fizike.
"Radovala sam se petku jer su mi prošli petak kao razrednici poklonili majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo to što čeka svaki nastavnik, maturant, roditelj kada ispraća svoje punoljetno dijete na novi životni put. Dođe taj vikend, današnji utorak, petka nema. Bila sam u kabinetu, gledam rekvizite što su trebali koristiti, proveseliti ispred škole i ići svojim putem. Netko je to naprasito prekinuo i odgovor na to pitanje nemam. Samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, bila sam sigurna da bi gradio bolju Hrvatsku. Možda neće graditi bolju Hrvatsku, možda će graditi nešto negdje gore, sve više želim u to vjerovati."
"Nekog tamo molim da se to više ne dogodi"
"Poručujem svim roditeljima da svakom djetetu učinimo život boljim i sigurnijim i to je naša obveza. Pozivam sve, prvu sebe, da budem savjesniji nastavnik, vas novinare da profesionalno obavljate svoj posao, što i radite, sve u institucijama da ona plava kuverta ne bude nikome i više nigdje potrebna. Živi skromno i dostojno odradi svoj život, to učim svoje učenika, učila sam i njega te znam da bi bio takav građanin. Mogu samo reći sokole moj poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo, laka ti hrvatska zemlja", rekla je.
Ističe da su učenici jako teško prihvatili tu situaciju i da je nekome od učenika na komemoraciji i pozlilo:
"To su djeca, emocionalno još nisu sazreli. Moram biti iskrena, u nastavi sam 30-ak godine, Drniš pamti ružne priče, sahranjujem trećeg učenika. Svaki put bio je maturant i svaki put pred kraj drugog polugodišta. Neću reći da ne mogu više jer moram radi njih, ali nekog tamo molim da se to više ne dogodi. Dvoje je stradalo od onih koji nose ljudsko tijelo, ali u njima duše i empatije nema. "
Podsjetimo, za Lukino ubojstvo osumnjičen je Kristijan Aleksić, kojem je mladić kobne večeri došao na vrata dostaviti pizzu. Aleksić je nakon zločina pobjegao, ali je uhićen nakon više od 30 sati potrage.
Riječ je o osobi koja je i ranije bila osuđivana za ubojstvo, nasilje i napade, a protiv njega se već godinama vodi i postupak zbog ilegalnog oružja. Policija mu je još prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, no iako je optužnica podignuta 2023., suđenje nikada nije počelo.
