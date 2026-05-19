"Radovala sam se petku jer su mi prošli petak kao razrednici poklonili majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo to što čeka svaki nastavnik, maturant, roditelj kada ispraća svoje punoljetno dijete na novi životni put. Dođe taj vikend, današnji utorak, petka nema. Bila sam u kabinetu, gledam rekvizite što su trebali koristiti, proveseliti ispred škole i ići svojim putem. Netko je to naprasito prekinuo i odgovor na to pitanje nemam. Samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, bila sam sigurna da bi gradio bolju Hrvatsku. Možda neće graditi bolju Hrvatsku, možda će graditi nešto negdje gore, sve više želim u to vjerovati."