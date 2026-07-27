"DRUŠTVENO ODGOVORNO"
Div luksuznih automobila u krizi: Gasi se još 5.000 radnih mjesta u Njemačkoj
Proizvođač luksuznih automobila Porsche objavio je u ponedjeljak da će do 2035. u matičnoj Njemačkoj ugasiti još pet tisuća radnih mjesta, čime će se ukupni broj zaposlenika u njemačkim pogonima smanjiti za gotovo devet tisuća.
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"Društveno odgovorno" gašenje dodatnih pet tisuća radnih mjesta do 2035. bit će provedeno uglavnom kroz prirodni odljev, proširenje programa posebnog programa djelomičnog umirovljenja i dobrovoljni raskid ugovora o radu uz otpremnine, stoji u priopćenju kompanije.
Uprava je u dogovoru s radničkim vijećem produljila jamstvo zaposlenja i zadržavanja proizvodnje u pogonima do 2035. godine, istaknuli su iz Porschea.
Do 2035. najavili su istodobno ukupno 2,1 milijardu eura ulaganja u pogone u Zuffenhausenu i Weissachu.
Oštar pad prodaje na kineskom tržištu
Mjere su dio novog paketa restrukturiranja koji je nadzorni odbor Porschea odobrio prošli tjedan.
Poslovanje kompanije opterećuju oštar pad prodaje na kineskom tržištu, američke carine i pogrešni potezi u prijelazu na proizvodnju električnih vozila, napominje Reuters.
Pod vodstvom bivšeg izvršnog direktora Olivera Blumea koji je u međuvremenu prešao na čelo grupe VW Porsche je već u ožujku bio najavio da će na širem području grada Stuttgarta do 2029. godine ugasiti oko 3.900 radnih mjesta.
U kombinaciji s novim mjerama kompanija će tako u matičnoj Njemačkoj ugasiti ukupno oko 8.900 radnih mjesta.
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