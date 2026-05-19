IZIGRALI IH AMERIKANCI?

Poznata tvornica baterija gasi 350 radnih mjesta

Hina
19. svi. 2026. 13:53
Njemačka Varta ugasit će 350 radnih mjesta i obustaviti proizvodnju malih, okruglih baterija u Nördlingenu zbog gubitka najvažnijeg kupca, rekao je u utorak glasnogovornik tvrtke.

Ugovor s najvažnijim klijentom, kojeg Varta nije imenovala, istječe krajem listopada.

Prema pisanju njemačkog poslovnog lista Handelsblatta, riječ je o američkom tehnološkom divu Appleu.

Gubitak važnog klijenta stajat će tvrtku oko 350 radnih mjesta u tvornici u Nördlingenu i u sjedištu tvrtke u obližnjem Ellwangenu.

Vartina tvornica u Nördlingenu proizvodi gotovo isključivo baterije CoinPower za Appleove slušalice AirPods.

Američka tvrtka nabavljat će ih ubuduće od kineskog dobavljača, kazao je neimenovani izvor.

