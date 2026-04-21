Ovaj njemački grad je među najskupljim za najam

Stanovnici Leipziga suočavaju se s rastućim troškovima stanovanja, a najnoviji podaci pokazuju da značajan dio građana troši velik udio svojih prihoda na najam.
Prema rezultatima gradske ankete "Leben in Leipzig 2025“, svaki peti stanovnik izdvaja oko 42 posto svojih primanja za stanarinu. U prosjeku, troškovi najma čine 29 posto prihoda kućanstava, piše Fenix magazin.
Velike razlike među prihodovnim skupinama
Analiza pokazuje značajne razlike ovisno o visini prihoda. Najbogatijih 20 posto stanovnika Leipziga za najam izdvaja oko 19 posto svojih prihoda, što ukazuje na nejednaku raspodjelu tereta troškova stanovanja.
Istodobno, relativno mali broj građana živi u vlastitim nekretninama. Samo oko 12 posto kućanstava posjeduje stan ili kuću, što dodatno povećava pritisak na tržište najma.
Leipzig i Dresden pod pritiskom tržišta najma
Uz Leipzig, i Dresden se ubraja među gradove s napetim tržištem nekretnina u saveznoj zemlji Saskoj. Zbog toga je vlast produžila primjenu mjere ograničenja rasta najamnina do sredine 2027. godine.
Ta mjera predviđa da početna najamnina ne smije prelaziti više od 10 posto iznad lokalno uobičajene cijene za usporedive stanove. Cilj je zaštititi podstanare, ali i potaknuti izgradnju novih stambenih jedinica.
Nedostatak socijalnih stanova
Prema studiji instituta Pestel-Institut, predstavljenoj početkom godine, u Saskoj će u narednim godinama nedostajati deseci tisuća socijalnih stanova.
Procjenjuje se da je potrebno oko 120.000 novih socijalnih stanova u sljedećih devet godina kako bi se dosegnuo minimalni standard prema kojem bi 8,5 posto svih kućanstava u najmu imalo pristup takvom obliku stanovanja.
Rastući troškovi najma i nedostatak dostupnog stanovanja sve više opterećuju građane, dok političke mjere pokušavaju ublažiti pritisak na jedno od najosjetljivijih društveno-ekonomskih pitanja u Njemačkoj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
