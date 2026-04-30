Zagreb raspisao natječaj za priuštivi najam gradskih stanova, evo detalja

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za davanje stanova u najam po priuštivim cijenama, namijenjen građanima s nižim i srednjim primanjima, uključujući obitelji, samačka kućanstva, mlade, te osobe u posebno osjetljivim životnim okolnostima.
"Ovim natječajem osiguravamo transparentan i pravedan sustav dodjele stanova. Podsjećam da smo obustavili prodaju gradskih stanova te da se postojeći kontinuirano stavljaju u funkciju i uređuju kako bi bili spremni za nove stanare. To je dio programa socijalnog i priuštivog stanovanja koji su visoko na listi naših prioriteta. U Podbrežju je u tijeku izgradnja zgrade s gotovo 300 stanova, a ukupno planiramo izgraditi tisuću stanova za priuštivi najam u Podbrežju, Svetoj Klari i Borovju", poručio je zagrebački gradoačelnik Tomislav Tomašević.
Na natječaj se, pojasnili su iz Grada, mnogu prijaviti osobe čiji prihodi po članu kućanstva za prethodnu, 2025. godinu moraju iznositi od 30% do 80% prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenome, za višečlana kućanstva te od 50% do 100%, za samačka kućanstva. Podsjetimo, prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za Grad Zagreb u 2025. godini iznosila je 1.578 eura.
Visina najamnine određuje se prema prihodima kućanstva, uz dodatna umanjenja (npr. za osobe s težim invaliditetom kao i za stanove na području GČ Sesvete). Stanovi se dodjeljuju prema listi reda prvenstva, koja se formira bodovanjem prema prihodima, sastavu kućanstva, stambenom i socijalno-zdravstvenom statusu. Površina stana prilagođava se broju članova kućanstva, uz mogućnost odstupanja u opravdanim slučajevima.
Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja, a prijave se podnose isključivo elektronički, putem službene stranice Grada Zagreba.
"Po završetku postupka bodovanja bit će objavljen prijedlog liste reda prvenstva, na koji će podnositelji imati mogućnost podnošenja primjedbi, nakon čega će se utvrditi konačna lista za dodjelu stanova u najam", navode iz Grada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
