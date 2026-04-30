Zagreb raspisao natječaj za priuštivi najam gradskih stanova, evo detalja

"Ovim natječajem osiguravamo transparentan i pravedan sustav dodjele stanova. Podsjećam da smo obustavili prodaju gradskih stanova te da se postojeći kontinuirano stavljaju u funkciju i uređuju kako bi bili spremni za nove stanare. To je dio programa socijalnog i priuštivog stanovanja koji su visoko na listi naših prioriteta. U Podbrežju je u tijeku izgradnja zgrade s gotovo 300 stanova, a ukupno planiramo izgraditi tisuću stanova za priuštivi najam u Podbrežju, Svetoj Klari i Borovju", poručio je zagrebački gradoačelnik Tomislav Tomašević.