ALARMANTNE BROJKE
Imate minimalnu plaću? U ovim europskim gradovima s njom ne možete "pokriti" ni stanarinu
Analiza bruto minimalne plaće i prosječnih troškove najma u državama Europske unije i njihovim glavnim gradovima pokazuje da čak ni bruto minimalna plaća nije dovoljna za pokrivanje stanarine.
Troškovi stanovanja i režija najveća su kategorija izdataka europskih kućanstava. Prema najnovijim podacima Eurostata, 23,6 posto potrošnje kućanstava u EU-u odlazi na stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i druga goriva. Najamnine čine posebno velik udio troškova u velikim gradovima, navodi Euronews u analizi.
Još važnije, stanarina predstavlja velik teret za radnike s minimalnom plaćom, a u mnogim europskim prijestolnicama premašuje njihova mjesečna primanja.
Dakle, u kojim glavnim gradovima stanarina premašuje bruto minimalnu plaću i koliki dio minimalne plaće odlazi na najam u europskim prijestolnicama?
Prema analizi Europske konfederacije sindikata (ETUC), temeljenoj na podacima EU-a, prosječni trošak najma dvosobnog stana u glavnim gradovima većine država članica EU-a viši je od bruto minimalne plaće.
Samo u pet država EU-a koje imaju propisanu minimalnu plaću mjesečna stanarina niža je od minimalca. No, kako se i podaci Eurostata i ETUC-a temelje na bruto minimalnim plaćama, stvarni teret za radnike vjerojatno je još veći kada se uzmu u obzir neto plaće.
Prag i Lisabon najteže pogođeni
Radnici s minimalnom plaćom u češkoj prijestolnici suočeni su s najvećim problemima. U Pragu prosječna stanarina iznosi 1710 eura, dok je minimalna plaća u zemlji 924 eura. To znači da je za najam dvosobnog stana potrebno izdvojiti iznos jednak 185 posto minimalne plaće.
Lisabon je na drugom mjestu sa 168 posto. U Portugalu bruto minimalna plaća na mjesečnoj razini iznosi 1073 eura, dok je prosječna stanarina u glavnom gradu 1710 eura.
Udio bruto minimalne plaće potreban za podmirenje najma prelazi 150 posto i u Budimpešti (159%), Bratislavi (158%), Sofiji (154%), Ateni (153%) i Rigi (151%). To znači da bi radnici s minimalcem morali potrošiti cijelu plaću na najam, a i dalje bi im trebalo više od pola dodatne plaće kako bi ga pokrili.
Taj udio prelazi i sto posto, što znači da ni bruto minimalna plaća nije dovoljna za pokrivanje stanarine, u Valletti (143%), Parizu (138%), Tallinnu (131%), Madridu (125%), Bukureštu (122%), Varšavi (117%), Dublinu (113%), Ljubljani (105%) i Vilniusu (105%).
Primjerice, u Parizu prosječna stanarina za dvosobni stan iznosi 2523 eura, dok je minimalna plaća u Francuskoj 1823 eura. U Madridu su ti iznosi 1721 euro naspram 1381 euro.
Bruxelles i Berlin najbolji za one s minimalnom plaćom
S druge strane, Bruxelles se pokazao kao najbolja prijestolnica EU-a za radnike s minimalcem kada je riječ o mogućnosti plaćanja najma. Bruto minimalna plaća ondje pokriva 70 posto troškova najma. U Bruxellesu prosječna stanarina za dvosobni stan iznosi 1476 eura, dok je minimalna plaća 2112 eura.
Berlin je drugi najbolji sa 76 posto. Udio bruto minimalne plaće potreban za najam iznosi 85 posto u Nikoziji, 87 posto u Luxembourgu i 96 posto u Haagu.
"Visoki troškovi stanovanja i niske plaće guraju ljude u siromaštvo, a gospodarstvo prema recesiji", rekla je glavna tajnica ETUC-a Esther Lynch pa dodala:
"Raskorak između stanarina i plaća potpuno je neodrživ. Kada se tome dodaju rastući troškovi energije i hrane, zaposleni ljudi prisiljeni su posuđivati novac za osnovne potrebe i praktički nemaju raspoloživog dohotka, zbog čega štednja za zamjenu osnovnih kućanskih uređaja ili odlazak zubaru postaje nemoguća."
U usporedbi s glavnim gradovima, nacionalni prosjeci daju nešto bolju sliku. U mnogim državama bruto minimalna plaća dovoljna je za pokrivanje najma. Ipak, stanarina i dalje uzima znatno veći udio prihoda od prosječnih 23,6 posto koliko kućanstva u EU-u troše na stanovanje i režije.
Među 16 država članica EU-a obuhvaćenih ovom usporedbom ETUC-a, udio bruto minimalne plaće potreban za plaćanje najma kreće se od 33 posto u Poljskoj do 61 posto na Malti.
U Poljskoj bruto minimalna plaća iznosi 1139 eura, dok je prosječna stanarina 376 eura. Francuska također stoji bolje, s omjerom 1823 eura prema 695 eura. Grčka također može biti dobra opcija za radnike s minimalcem izvan Atene, s omjerom 1027 eura prema 408 eura.
U Španjolskoj minimalna plaća iznosi 1381 euro, dok je prosječna stanarina 660 eura.
Preporuke ETUC-a
- da sve države članice EU-a u potpunosti provedu direktivu o minimalnim plaćama, uključujući snažne akcijske planove za istinsko promicanje kolektivnog pregovaranja kako bi više radnika primalo poštene plaće
- da vlade uzmu u obzir troškove stanovanja pri određivanju jesu li minimalne plaće adekvatne
- povećanje javnih ulaganja u socijalno stanovanje, uključujući korištenje investicijskih alata EU-a i reviziju pravila o državnim potporama
Minimalne plaće u ovoj godini znatno se razlikuju diljem Europe, kako nominalno, tako i prema kupovnoj moći. Prema Eurostatu, oko 13 milijuna radnika u 21 državi članici EU-a prima minimalnu plaću ili manje. No, taj je udio znatno veći u nekoliko država.
