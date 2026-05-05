NAJAM NEKRETNINA
Oglasnici vrve kućama i stanovima za strane radnike. Neki nude smještaj i za 50 ljudi, evo koliko traže
Prošle godine u Hrvatskoj je, prema podacima MUP-a, radilo oko 170 tisuća stranih radnika, od kojih su dvadesetak tisuća bili sezonski radnici.
U prva tri mjeseca ove godine izdano je ukupno 47.040 dozvola za boravak i rad, a od toga sedam tisuća za sezonce. Budući da je turistička sezona na pragu, broj stranih radnika sljedećih mjeseci biti će veći.
Problema u pronalaženju smještaja ne bi trebali imati jer je u internetskim oglasnicima poput Njuškala i na specijaliziranim platformama kao što su Najmodavac i Smještaj radnika stotine oglasa za iznajmljivanje kuća i stanova (stranim) radnicima.
Najamnine od 120 do 350 eura
U pravilu se više nude kuće, nego stanovi. Obično se navedene fiksne cijene najma čitave kuće ili stana pa ako se skupi više radnika, cijena mjesečnog najma za svakoga bude niža. U cijenu su obično uračunate i režije. Iz ukupne ponude stanova i kuća za najam u Hrvatskoj, u oglasima smo vidjeli da se najamnina kreće u rasponu od 120 do 350 eura mjesečno, ponegdje vjerojatno i niže ili više, a ovisno o opremljenosti nekretnine, njenoj lokaciji i regiji u kojoj se daje u najam. Najviše kuća i stanova za najam radnicima trenutno se nudi u Zagrebu i okolici, u Istri te na širem području Rijeke.
Kuća za njih 40, 45, 50...
Cijene najma nekih kuća za radnike prilično su visoke. Primjerice, kuća na zagrebačkom Žitnjaku nudi se u dugoročni najam za 5.700 eura mjesečno, ali uz napomenu da je stambena površina 650 kvadrata i da ondje ima mjesta za 45 ljudi. Pa ako ih se na koncu nađe toliko, ispada da je pojedinačna cijena najma povoljnih 130 eura.
Na zagrebačkoj Peščenici za 12.500 eura mjesečno nudi se novoobnovljena kuća površine 400 kvadrata za 50 radnika ljudi, što znači da pojedinačni najam iznosi 250 eura. Naišli smo i na oglas za "objekt za smještaj 40 radnika" u širem središtu Rijeke po cijeni od 8.000 eura mjesečno, što bi bilo 200 eura po radniku-najmoprimcu.
Gledano po regijama, cijene najma kuća ili stanova za radnike trenutno su ovakve:
ZAGREB I OKOLICA
120 - 250 eura
Cijene najma u prosjeku su najčešće oko 200 eura mjesečno, a u iznos su najčešće uračunate i režije. U širem centru Zagreba ponuda takvih nekretnina je slabija, a cijene su više.
Prema periferiji cijene najma padaju i do 120 eura. Najveća je ponuda, češće kuća nego stanova za radnike u Dubravi, Peščenici-Žitnjaku, te zapadnim novozagrebačkim naseljima poput Blata, Odre, Svete Klare i Botinca.
ISTRA
250 - 500 EUR
U Istri su najviše cijene najma kuća i stanova za radnike, gledajući pojedinačnu cijenu odnosno dijeleći cijenu ukupnog najma na broj radnika u smještaju. Osim u Puli, najveća je ponuda takvih nekretnina i u Kanfanaru i Ližnjanu te u turističkim središtima poput Poreča, Medulina, Umaga i Rovinja.
U Puli su, primjerice, cijene najma pojedinih stanova i do 500 eura, u Kanfanaru, Poreču i Rovinju i do 400 eura, a u Medulinu, Vodnjanu i Vrsaru do 300 eura. U ponudi je više stanova nego kuća, a u ponudi kuća najčešće se napominje da su za smještaj šest do osam radnika.
RIJEKA I KVARNER
200 - 350 EUR
Ponuda kuća i stanova za radnike najveća je u Rijeci, ali je vrlo velika i u okolnim naseljima Kastavu, Kostreni i Matuljima. U Rijeci i Matuljima najviše cijene idu do 250 eura, a u Kastavu i Kostreni ponegdje i do 350 eura po najmoprimcu.
DALMACIJA
200 - 275 EUR
Naspram Istre i Kvarnera, ponuda kuća i stanova za najam radnicima u Dalmaciji nešto je slabija. Može se pretpostaviti da je to stoga što su slične nekretnine uoči sezone većinom ponuđene za turistički smještaj. U samome Splitu nudi se malo kuća i nešto više no ne baš puno stanova za radnike. Cijene najma su od 200 do 250 eura. Veća je ponuda, ali također ne prevelika, u Kaštelama i Solinu. Slično je i u Zadru gdje su cijene najma većinom od 200 do 275 eura, kao i na području Dubrovnika.
KONTINENTALNA HRVATSKA
120-200 EUR
U kontinentalnom dijelu Hrvatske, ne računajući šire područje Zagreba, ponuda kuća i stanova za najam radnicima nije osobito velika. Nešto je veća tek u Međimurju, na području Varaždina te u Slavonskom Brodu. U Karlovcu se, primjerice, stanovi ili kuće za radnike najčešće nude za 120 do 150 eura mjesečno po radniku-najmoprimcu, a u Slavonskom Brodu od 150 do 200 eura.
U Međimurju su cijene najma tih nekretnina najčešće 180 ili 200 eura, u Zagorju od 130 do 180 eura, a u Varaždinu i okolici od 150 do 180 eura. S druge strane, u Osijeku se na prste daju nabrojati stanovi za najam radnicima. Kuća je znatno više u ponudi, a nude se za 200 eura mjesečno po osobi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare