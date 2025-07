Susjedi masovno hrle u Hrvatsku na odmor: Dosad ih je bilo gotovo 900.000

Dosad ih je na odmoru u Hrvatskoj bilo gotovo 900.000, što je dva posto više nego prošle godine. Slovenski su gosti od početka godine kod nas ostvarili 4,3 milijuna noćenja, što je pak tri posto više nego lani. Prošle je godine tijekom svih dvanaest mjeseci Hrvatska ugostila oko 1,7 milijuna slovenskih turista, koji su ostvarili gotovo 11 milijuna noćenja, a brojke su i tada bile bolje nego godinu prije, i to, također za dva do tri posto. Inače, u ovoj godini trećina anketiranih Slovenaca planira odmor od četiri do sedam noćenja, petina do deset noćenja, a duže od toga četvrtina ispitanika. Većina, točnije 38 posto, bira privatni smještaj, hoteli su odabir 24 posto ispitanika, a kampovi 15 posto.