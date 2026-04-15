Plenković naglašava da je to "jedan dodatni alat koji nam može pomoći da cjenovni udar na naše građane i naše gospodarstvo bude manji. To je mjera koju ćemo koristiti samo u varijanti da je ona nužna i potrebna. Više ju sada predlažemo da dobijemo zakonsku osnovu za taj alat. Vlada će u ponedjeljak, nakon desetak dana javnog savjetovanja, prijedlog zakona u jedno čitanje uputiti u Hrvatski sabor. Pričekat ćemo da se vrati ministar Ćorić iz Sjedinjenih Američkih Država, i da onda, u dogovoru s predsjednikom Hrvatskog sabora, ta rasprava bude predviđena oko 27. travnja i da se ta izmjena zakona ograničena, dobro obrazložena, usvoji na idućem glasovanju u Hrvatskom saboru, a to je 30. travnja." Dodao je: "Poslali smo zahtjev Europskoj komisiji o oslobođenju od europskih trošarina. Procedura je u tijeku i sada se procjenjuju zahtjevi."