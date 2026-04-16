ekonomski analitičar
Vidaković: Oni koji predlažu "plutajući PDV" funkcioniraju u marksističko-komunističkom modu
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekonomski analitičar Neven Vidaković. Razgovarali su o utjecaju rata u Iranu na inflaciju i cijene goriva, politici Vlade Andreja Plenkovića i strukturi hrvatske ekonomije.
"Ljudi moraju kristalno jasno znati što se događa. Kako se stvari u Iranu odvijaju, sve je moguće. Imate potres, prvo morate saznati magnitudu potresa da biste saznali veličinu tsunamija", kaže Neven Vidaković, komentirajući utjecaj izraelsko-američkog rata protiv Irana na globalnu, ali i hrvatsku ekonomiju.
Kaže da ga ne bi čudila niti dvoznamenkasta inflacija, ako rat potraje.
"Još dva ili tri mjeseca rata u Iranu, u igri je dvoznamenkasta inflacija. Prvi dan kada je počelo, načelno se ništa nije dogodilo, onda je trajalo mjesec dana, a što duže traje ekonomski šokovi bit će eksponencijalno sve veći. Ako bi potrajalo još dva tri mjeseca, sve je u igri: dvoznamenkasta inflacija, nedostatak goriva, problemi sa sjetvom, divljanje cijena hrane. Treba otprilike mjesec dana da se ovaj šok prelije u realnu ekonomiju."
Šokovi će biti sve veći
Vidaković napominje kako će šokovi biti sve veći što dulje rat bude trajao.
"To sada traje već dva mjeseca, sada se počelo osjećati u svim sferama društva. Što duže bude trajalo, to će tsunami biti veći. Nisam htio raditi nikakva predviđanja zato što ćete veličinu šoka moći procijeniti tek kad stvari stanu. Prije toga, možete šokove precijeniti ili podcijeniti, pa ispadate neozbiljni."
Dodaje kako je Hrvatska, nažalost, zbog prirode svoje ekonomije, u izrazito lošoj situaciji uoči nadolazeće krize.
"Mi smo u izrazito lošoj situaciji. Naša ekonomija ovisna je o EU fondovima i turizmu. Ekonomija koja se bazira na uslugama izuzetno je dobra za strukturnu inflaciju. Od 2020., kada je ovaj novi svijet počeo, prvih pet godina za Hrvatsku bilo je fenomenalno. Imamo jedan od najvećih rasta u Europi, rast zaposlenosti, rast plaća, turizma. Dok jedna proizvodna ekonomija, recimo Njemačka, prolazi kroz možda i najgore ekonomsko razdoblje od 2. svjetskog rata. Njihov ekonomski rast u pet godina je nula", kaže Vidaković.
"Drugi šok"
"Sada dolazimo do drugog šoka, na razini ponude, energetskog. Mi se tome ne možemo oduprijeti. Ovaj šok će nas puno više pogoditi zbog odabira naše strukture ekonomije. Kada se trebalo pripremati za to, mi to nismo radili. Sada se ne možemo za to pripremati, jer procesi restrukturiranja ekonomije traju godinama. Kako smo se pet godina hvalili velikim uspjesima i odabirima, sad ćemo morati snositi posljedicu drugih, loših odabira. To nije ni dobro ni loše, to je pitanje odabira", nastavlja Vidaković.
Dodaje kako izjave određenih ministara dovode u pitanje ekonomsku politiku vlade.
"Nakon tri godine moje priče da mi imamo strukturnu inflaciju, ministar Tomislav Ćorić napokon priznaje da mi imamo strukturnu inflaciju. Nakon što cijelo vrijeme govorimo da smo turistička zemlja, ministar Ante Šušnjar kaže da nam je industrijska proizvodnja stvar nacionalne sigurnosti. To je u direktnoj koliziji s bilo kakvom ekonomskom politikom koju provodi Andrej Plenković. On nikada nije rekao da smo turistička zemlja, ali da moramo jačati industrijsku proizvodnju jer je to pitanje nacionalne sigurnosti. Sada se opet hvalim kao Donald Trump, ali znači li to da su oni slušajući mene nešto promijenili? Možda jesu, ali bilo kakva promjena ekonomije traje tri do pet godina. A problem s cijenom benzina i inflacijom nastat će u sljedeća tri mjeseca."
Što se tiče najave tzv. 'plutajućeg PDV-a', napominje da je to samo PR Plenkovićevog HDZ-a.
"Postoji operativna i svrsishodna analiza. Operativna analiza kaže da promijenite PDV pa bi se trebala promijeniti i cijena. Ali to je kao priča da će uvođenje eura smanjiti kamatne stope, pa će se banke odreći dobiti? Za koga? Zašto bi INA zbog smanjenja PDV-a smanjila cijene? Zašto bi se strani vlasnik odrekao dobiti? Oni koji predlažu to kao rješenje funkcioniraju u nekakvom marksističko-komunističkom načinu razmišljanja da će se netko privatan odreći dobiti zbog opće koristi. Zašto onda banke imaju stotine milijuna eura dobiti, a nemaju desetke milijuna eura dobiti - podignu kamatnu stopu na štednju, smanje kamatnu stopu na kredite, pa je to olakšica za hrvatski narod? Zašto bi to netko napravio?"
"Uvjereni smo da smo najgluplji na svijetu"
Hrvatska ekonomija nalazi se u rukama stranog kapitala, a to je, kaže, posljedica konkretnih političkih odluka.
"U čemu je problem, velika cijena goriva? Zašto? Zato što nemamo goriva, jer nemamo svoje energetske kapacitete, jer nemamo svoje rafinerije i vlasništvo naftnog poduzeća. Zašto? Jer smo uvjereni da smo najgluplji na svijetu i da stranci nama mogu bolje vladati od nas. Rezultat politike tih stranih ulaganja je sad to naivno marksističko-komunističko vjerovanje da će vlada promjenom uredbe preklinjat stranog vlasnika da se smiluje nad jadnim Hrvatima. Ja sam otvoren da mi netko ponudi drugačiju interpretaciju. To je PR. Želite biti jaka zemlja? Onda nemojte da vam je poljoprivreda tri posto BDP-a. Da poljoprivreda sutra nestane, ekonomski učinak bio bi trivijalan. To je stvar odabira."
Vidaković dodaje kako odluke vlada nisu nužno odluke koje će biti najbolje za ekonomiju ili za većinu građana već - za same te političke stranke i njihove uspjehe na izborima.
"Kod nas se često čuje fraza 'nema političke volje', ali to je imaginarna kategorija, to ne postoji. To proizlazi iz zablude da vlada vodi politiku ne bi li kreirala optimalnu strukturu ekonomije, to nije točno. Svaka vlada, to nema sada veze s HDZ-om i Plenkovićem, donosi odluke za koje misli da će ponovno biti izabrana. Ako ekonomija nije u teškoj recesiji, vlada ne mora nužno donositi odluke koje su ekonomski optimalne. Vlada donosi odluke koje su politički optimalne."
"Princip očaja i straha"
U globalu, smatra struktura hrvatske ekonomije počiva na "principu očaja i straha".
"Posljedice takve politike su takve da mi kontinuirano stvaramo strukturu ekonomije koja je sve slabija i slabija, sve podložnija i podložnija. Nama su amplitude svih šokova sve veće i veće. Kreirate ekonomiju slabih, podložnih ljudi, koji funkcioniraju na principu očaja i straha. Straha kako će biti sutra i očaja da ne izgube ono malo što imaju. Zato je 400.000 ljudi iselilo iz države, zato se ljudi sada vraćaju jer su u Njemačkoj izgubili te prilike.", kaže Vidaković.
