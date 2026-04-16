"Nakon tri godine moje priče da mi imamo strukturnu inflaciju, ministar Tomislav Ćorić napokon priznaje da mi imamo strukturnu inflaciju. Nakon što cijelo vrijeme govorimo da smo turistička zemlja, ministar Ante Šušnjar kaže da nam je industrijska proizvodnja stvar nacionalne sigurnosti. To je u direktnoj koliziji s bilo kakvom ekonomskom politikom koju provodi Andrej Plenković. On nikada nije rekao da smo turistička zemlja, ali da moramo jačati industrijsku proizvodnju jer je to pitanje nacionalne sigurnosti. Sada se opet hvalim kao Donald Trump, ali znači li to da su oni slušajući mene nešto promijenili? Možda jesu, ali bilo kakva promjena ekonomije traje tri do pet godina. A problem s cijenom benzina i inflacijom nastat će u sljedeća tri mjeseca."